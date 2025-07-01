Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025: Αποκλεισμός -σοκ για τη Μάντσεστερ Σίτι από την Αλ Χιλάλ (βίντεο)

Η Μάντσεστερ Σίτι αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA 2025, μετά την ήττα με 4-3 στην παράταση από την Αλ Χιλάλ στο Ορλάντο.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα άνοιξε το σκορ μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, ωστόσο η Αλ-Χιλάλ απάντησε με δύο γκολ στα πρώτα έξι λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου με τους Μάρκος Λεονάρντο (46') και Μάλκομ (52'), προτού ο Έρλινγκ Χάαλαντ ισοφαρίσει (55').

Η Αλ-Χιλάλ πήρε ξανά το προβάδισμα στις αρχές της παράτασης με τον Καλιντού Κουλιμπαλί, αλλά στο 100ό με γκολ του Φιλ Φόντεν η Σίτι ισοφάρισε.

Ωστόσο, ο Λεονάρντο με γκολ στο 112' έστειλε την Αλ Χιλάλ στα προημιτελικά και τη Σίτι στο ...σπίτι της.

