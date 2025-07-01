ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:42
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025: Αποκλεισμός -σοκ για τη Μάντσεστερ Σίτι από την Αλ Χιλάλ (βίντεο)
clock 07:03 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μάντσεστερ Σίτι αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA 2025, μετά την ήττα με 4-3 στην παράταση από την Αλ Χιλάλ στο Ορλάντο.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα άνοιξε το σκορ μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, ωστόσο η Αλ-Χιλάλ απάντησε με δύο γκολ στα πρώτα έξι λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου με τους Μάρκος Λεονάρντο (46') και Μάλκομ (52'), προτού ο Έρλινγκ Χάαλαντ ισοφαρίσει (55').

Η Αλ-Χιλάλ πήρε ξανά το προβάδισμα στις αρχές της παράτασης με τον Καλιντού Κουλιμπαλί, αλλά στο 100ό με γκολ του Φιλ Φόντεν η Σίτι ισοφάρισε.

Ωστόσο, ο Λεονάρντο με γκολ στο 112' έστειλε την Αλ Χιλάλ στα προημιτελικά και τη Σίτι στο ...σπίτι της.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis