ΟΦΗ: Η πορεία του στο Κύπελλο Ελλάδας μέχρι τον τελικό (βίντεο)

Ο ΟΦΗ αναζητά το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του και πρώτο από το 1987.

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη στιγμή καθώς ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα συναντηθούν στον τελικό 35 χρόνια μετά την προηγούμενη αναμέτρησή τους στο καταληκτικό ματς του θεσμού. Ο ΟΦΗ για να φτάσει στον τελικό έκανε μια εντυπωσιακή πορεία. Η ομάδα της Κρήτης έγραψε ιστορία και έκανε τους φιλάθλους της περήφανους..

Ο ΟΦΗ ονειρεύεται να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Η αποστολή του δεν είναι εύκολη. Άλλωστε, παίζει απέναντι στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, νιώθει πως έπειτα από όσα εμπόδια ξεπέρασε για να φτάσει σε αυτό το σημείο, έχει το δικαίωμα να πιστεύει πως σ’ ένα νοκ άουτ μπορεί να κάνει την έκπληξη.

Ο ΟΦΗ σήμερα βρίσκεται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για 3η φορά στην ιστορία του. Το 1987 κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας στα πέναλτι τον Ηρακλή. Επέστρεψε το 1990, αλλά ηττήθηκε με 4-2 απέναντι στον Ολυμπιακό, που τότε είχε στις τάξεις του τον σπουδαίο Λάγιος Ντέταρι.

Τι έκανε ο ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2024-25

4η φάση: ΟΦΗ – Παναιτωλικός 2-1

Φάση των «16»: ΟΦΗ – Βόλος 3-1 και 0-1

Προημιτελική φάση: ΟΦΗ – Παναχαϊκή 5-0 και 2-1

Ημιτελική φάση: Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 0-1 και 1-1

Σε αυτή την πορεία του, λοιπόν, ο ΟΦΗ ρίχτηκε στη μάχη στον 4ο γύρο. Εκεί, ξεπέρασε τον Παναιτωλικό με 2-1 με επική εμφάνιση του Τιάγκο Νους.

Έτσι, ο ΟΦΗ πέρασε στους «16» όπου βρήκε μπροστά του τον Βόλο και τότε ήταν που άρχισε να πιστεύει ολοένα και περισσότερο σε μια μεγάλη πορεία στη διοργάνωση. Εντός έδρας νίκησε με 3-1 με τα μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού για την επίθεση, δηλαδη τους Νους, Σενγκέλια και Σαλσέδο να βρίσκουν δίχτυα σε μια μεγάλη ανατροπή. Η ήττα με 1-0 στο δεύτερο ματς δεν άλλαξε την πορεία της σειράς και ο ΟΦΗ προκρίθηκε στους «8».

Γνωρίζοντας, πλέον, το μονοπάτι του και πως θα απέφευγε ένα από τα μεγαθήρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο ΟΦΗ συγκεντρώθηκε στο να πάρει το εισιτήριο. Στα προημιτελικά αναμετρήθηκε με την Παναχαϊκή, ομάδα της Super League 2 και στο πρώτο ματς της σειράς έδειξε πόσο πολύ το ήθελε καθώς θριάμβευσε με 5-0 εντός έδρας.

Με τους φιλάθλους του να αγκαλιάζουν ολοένα και περισσότερο την ομάδα, οι ιστορικές στιγμές δεν σταμάτησαν. Ο ΟΦΗ κλείδωσε την πρόκριση με νίκη 2-1 στο δεύτερο παιχνίδι κι έκλεισε ραντεβού στα ημιτελικά με τον Αστέρα Τρίπολης. Νίκησε με 1-0 εκτός έδρας με μεστή εμφάνιση και 2.000 οπαδούς στο πλευρό τοθ και στο δεύτερο ματς ο Σίλβα στο 78′ έγραψε το τελικό 1-1 που του χάρισε την πρόκριση, ενώ στα τελευταία λεπτά έπαιξε τερματοφύλακας ο μέσος Μάρκο Μπάκιτς, κάνοντας μια σωτήρια επέμβαση.

