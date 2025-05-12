Κύπελλο Ελλάδας: Η φιλανθρωπική κίνηση ΟΦΗ και Ολυμπιακού

Το Σάββατο 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο ομάδες προχώρησαν σε μία όμορφη κίνηση φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα όπως έκαναν γνωστό οι δύο ομάδες, ΟΦΗ και Ολυμπιακός δημιούργησαν ένα κοινό κασκόλ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα συλλεκτικό κασκόλ αγάπης για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο.

Όλα τα κέρδη από τις πωλήσεις του κασκόλ θα διατεθούν στον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Ηλιαχτίδα», που έχει έδρα στο Ηράκλειο.

Το κασκόλ αγάπης διατίθεται online και στα φυσικά σημεία πώλησης merchandise των δύο ομάδων».