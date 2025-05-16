ΟΦΗ: Έφτασε στην Αθήνα για τον τελικό του Κυπέλλου (φωτο)
clock 15:32 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η αποστολή του ΟΦΗ προσγειώθηκε λίγο μετά τις 14:15, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς αναχώρησε με δίωρη καθυστέρηση από το Ηράκλειο λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι σύνηθες φαινόμενο οι καθυστερήσεις, ενώ η συνθήκη έγινε ακόμα πιο δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η πτήση τσάρτερ αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς πήγε στο κοντινό ξενοδοχείο που θα καταλύσει η αποστολή την παραμονή του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Ο Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε να πάρει μαζί του όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές και μόνο ο τραυματίας Ματέους Μπρεσάν δεν υπολογίζεται. Ωστόσο ταξίδεψε κανονικά.

Η κοινή συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των φιναλίστ θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 16:15, ενώ η τελευταία προπόνηση των Κρητικών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του τελικού στις 18:45.

