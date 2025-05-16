ΟΦΗ: ''Πέταξε'' με ...συμβολική πτήση στην Αθήνα για το όνειρο του Κυπέλλου - Καθυστέρηση στην αναχώρηση λόγω ανέμων (φωτο-βίντεο)

Ο ΟΦΗ λόγω των δυνατών ανέμων αναχώρησε με δίωρη καθυστέρηση για την Αθήνα , όπου το βράδυ του Σαββάτου (17/5-21:00) έχει ραντεβού με την ιστορία.

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη για τις 11:30 το πρωί αλλά έγινε στις 13:30 το μεσημέρι.

Στην τρίτη συμμετοχή της σε τελικό Κυπέλλου, η Κρητική ομάδα θα επιδιώξει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Η πτήση ειχε δύο συμβολικά στοιχεία. Ο αριθμός πτήσης είναι GQ 1925, και παραπέμπει στο έτος ίδρυσης του συλλόγου, ενώ η πύλη που έγινε η διέλευση της αποστολής για το αεροδρόμιο ήταν η Α4, προς τιμήν των οργανωμένων της Θύρας 4 του «Γεντί Κουλέ».

Στην πτήση τσάρτερ της αποστολής ταξίδεψαν και περίπου 100 οπαδοί της Κρητικής ομάδας.

