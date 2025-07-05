Ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου Πρωταθλητής Ελλάδας 2025!

Το Σάββατο 28 Ιουνίου 2025, το Λουτράκι υποδέχθηκε τις κορυφαίες σκακιστικές ομάδες της χώρας για τη διεξαγωγή του 52ου Πρωταθλήματος Α’ Εθνικής Σκακιού. Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στον υπερσύγχρονο συνεδριακό χώρο του Club Hotel Casino Loutraki, με φόντο τη γαλήνια θέα στον Κορινθιακό κόλπο με διοργανωτές την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, τον Σκακιστικό Όμιλο Κορυδαλλού, τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, το Club Hotel Casino, και τησυμβολή του ΣΑΚ Αργοναύτης. Συνολικά, 34 ομάδες από όλη τη χώρα συμμετείχαν σε επτά αγωνιστικούς γύρους, με κάθε αναμέτρηση να αποτελεί και μια πρόκληση στρατηγικής, πνευματικής αντοχής και ομαδικού συντονισμού.

Ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου στην κορυφή της Ελλάδας.

Ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες, ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου (ΣΟΗ) κατάφερε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει επάξια τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα αήττητος ( 7 νίκες σε 7 αγώνες)

Η φετινή κατάκτηση αποκτά ιστορική σημασία:

🔹 Ο ΣΟΗ συμπλήρωσε 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Α’ Εθνική κατηγορία,

🔹 Και φέτος, χάρη στη μεθοδική προετοιμασία, την αγωνιστική πειθαρχία και το αδιάσπαστο ομαδικό πνεύμα, βρέθηκε στην κορυφή του ελληνικού σκακιού.

Ο ΣΟΗ παρέταξε έμπειρους σκακιστές, νεανικά ταλέντα και σταθερούς αγωνιστικούς πυλώνες, συνθέτοντας μια ομάδα με δύναμη, ενέργεια και καθαρό προσανατολισμό στη νίκη.

Οι παίκτες του ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,

GM Θεοδώρου Νικόλας, GM Μπανίκας Χρήστος, GM Κελίρης Ανδρέας, IM Βλάχος Ανατολ, WIM Παυλίδου Κατερίνα, Τσάκωνα Μαρία, Χασουράκη Χρυσή, IM Σπυρόπουλος Νίκος, FM Στεφάνου Κωνσταντίνος, Γεωργιάδης Αναστάσιος, Ντενεκετζής Παρασκευάς, με συντονιστές τον Πρόεδρο της Νίκο Παπανδρέου και τη γραμματέα Βασιλακάκη Μαίρη, και υποστηρικτές τους Μαρκάκη Γιώργο, Καλύβα Αλέξη, Καλαϊτζάκη Ζαχαρία, και Δομοσίδη Γιάννη, αγωνίστηκαν με σεβασμό στους αντιπάλους, πίστη στον κοινό στόχο, και αγωνιστικό πνεύμα που αποτελεί πρότυπο για κάθε σκακιστική ομάδα.

Κάθε παρτίδα ήταν αποτέλεσμα:

• στρατηγικής σκέψης,

• υψηλής ποιότητας των παικτών,

• και ψυχραιμίας στις κρίσιμες στιγμές.

Οι αντίπαλες ομάδες και τα αποτελέσματα ανά γύρο έχουν ως εξής:

• 1ος γύρος: ΠΣ Περιστερίου – ΣΟΗ: 1-9

• 2ος γύρος: ΣΟΗ – Ευβοϊκή ΕΣ: 7,5-2,5

• 3ος γύρος: Σκάκι Τρικάλων – ΣΟΗ: 2-8

• 4ος γύρος: ΣΟΗ – ΟΦΗ: 5,5-4,5

• 5ος γύρος: ΣΟ Καβάλας – ΣΟΗ: 3,5-6,5

• 6ος γύρος: ΣΟΗ – ΣΟ Καλλιθέας: 3,5-6,5

• 7ος γύρος: ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΟΗ: 3,5 -6,5

"Κάθε νίκη δεν ήταν απλώς αριθμητικό αποτέλεσμα, αλλά απόδειξη ομαδικής συνοχής και ατομικής υπευθυνότητας. Οι παίκτες προσέφεραν σκακιστικές παρτίδες υψηλού επιπέδου, με συνδυασμούς, στρατηγικά βάθη και καθαρή ψυχραιμία κάτω από πίεση.

Ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου απέδειξε ότι η συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα είναι ο πυρήνας κάθε μεγάλης επιτυχίας.

Η φετινή ομάδα, με τη στήριξη των συντονιστών της, τη συστηματική δουλειά, και την αφοσίωση των παικτών, όχι μόνο ανέβηκε στην κορυφή, αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού σκακιού.

Θερμά συγχαρητήρια από την πλευρά του ΣΟΗ:

• Στους διοργανωτές για το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης,

• Σε όλες τις ομάδες και τους αθλητές για την αγωνιστικότητά τους,

• Και φυσικά, σε όλους τους παίκτες και συντελεστές του, για την επιτυχία που τίμησε το Ηράκλειο και όλη την Κρήτη.

Το σκάκι στην Ελλάδα συνεχίζει να ανεβαίνει επίπεδο, και τέτοιες διοργανώσεις και ομάδες είναι η ζωντανή του απόδειξη.

Ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου με σύνθημα και φωτεινό οδηγό το «…κάθε μέρα καλύτεροι…» θα συνεχίσει να παλεύει για τη διατήρηση του στην κορυφή !"καταλήγει η ανακοίνωση του συλλόγου.