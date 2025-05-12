ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ο Κάρλο Αντσελότι ανέλαβε την εθνική Βραζιλίας
clock 18:23 | 12/05/2025
Ο Κάρλο Αντσελότι είναι και επίσημα ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, έχοντας ως μεγάλο στόχο να την οδηγήσει στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ 2026.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Στη δεύτερη θητεία του στη «βασίλισσα» ο Ιταλός προπονητής πανηγύρισε, μεταξύ άλλων, δύο Champions League και δύο τίτλους στη LaLiga. Πλέον, αναλαμβάνει μια διαφορετική, αλλά ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική ηγεσία!

Ο Αντσελότι θα επιδιώξει να οδηγήσει τη Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ 2026, ενώ το ντεμπούτο του αναμένεται να γίνει στη δυάδα αγώνων με Ισημερινό (6/6, εκτός) και Παραγουάη (11/6, εντός), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

O πρόεδρος της CBF, Εντνάλντο Ροντρίγκες, δήλωσε: Η ανάληψη της ηγεσίας της Βραζιλίας από τον Κάρλο Αντσελότι είναι κάτι περισσότερο από μια στρατηγική κίνηση. Είναι μια δήλωση προς τον κόσμο ότι είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε στο βάθρο. Είναι ο σπουδαιότερος προπονητής στην ιστορία και τώρα ηγείται της σπουδαιότερης εθνικής ομάδας στον πλανήτη. Μαζί, θα γράψουμε νέα ένδοξα κεφάλαια για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο».

