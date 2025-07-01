Ο Ατρόμητος παρουσίασε επίσημα τον Λεωνίδα Βόκολο

Το νέο του προπονητή, Λεωνίδα Βόκολο, παρουσίασε ο Ατρόμητος. Παρόντος του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Γιώργου Σπανού και παρούσης της Α’ Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, Κάτιας Κοξένογλου, ο Έλληνας τεχνικός παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Πριν τις δηλώσεις του προηγήθηκε η τοποθέτηση της Κάτιας Κοξένογλου, σχετικά με τις διοικητικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην ομάδα του Περιστερίου, σημειώνοντας ότι ο Γιώργος Σπανός δεν πρόκειται ποτέ ν’ αφήσει σε δεύτερη μοίρα την ομαλή λειτουργία της ομάδας και πως θα παραμείνει εγγυητής για το παρόν και το μέλλον αυτής.

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι τελευταίες εβδομάδες για την ομάδα μας ήταν ιδιαίτερες, διότι όπως αναφέραμε και στη χθεσινή μας ανακοίνωση, υπήρχε συγκεκριμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, προκειμένου ο Ατρόμητος να αλλάξει σελίδα.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει αυτά τα 20 χρόνια υπό τη διοικητική ηγεσία του Γιώργου Σπανού και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει όσο ο Γιώργος Σπανός είναι παρών, ποτέ δεν πρόκειται να μπει σε δεύτερη μοίρα η ομαλή λειτουργία της ομάδας μας σε οικονομικό και αγωνιστικό επίπεδο.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι ο Ατρόμητος θα συνεχίσει να προοδεύει και θα συνεχίσει να λειτουργεί στον ίδιο ρυθμό που το κάνει όλα αυτά τα χρόνια, με τον τόνο να δίνει ο Γιώργος Σπανός, που όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα συμφωνούμε ότι αποτελεί εγγυητή για το παρόν και το μέλλον της ομάδας».

Από την πλευρά του ο νέος τεχνικός της ομάδας του Περιστερίου τόνισε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος βρισκόμενος σε ένα «ελίτ κλαμπ» και έστειλε μήνυμα στον κόσμο ότι μόνο με συσπείρωση η ομάδα θα πάει ψηλά.«Επειδή θα με ρωτήσετε για τους στόχους, ο Ατρόμητος είναι μια ελίτ ομάδα που κοιτάζει πάντα ψηλά. Στόχος είναι να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική και ελκυστική ομάδα, μέσα από την δουλειά που ξεκινάει από σήμερα. Δεν μπορώ να πω από τώρα ότι θα κάνουμε 15 νίκες σερί ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά και να πορευόμαστε. Τρεις λέξεις λέω πάντοτε στους ποδοσφαιριστές μου: δουλειά, δουλειά, δουλειά. Οι παίκτες μου θέλω να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, το γνωρίζω αυτό όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο και μπορώ να το διαχειριστώ».

