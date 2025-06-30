Στον ΟΦΗ μέχρι το 2027 ο Νίκος Μαρινάκης

Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο Νίκος Μαρινάκης.

Ο 31χρονος δεξιός μπακ, που μετρά ήδη έξι χρόνια παρουσίας στο Ηράκλειο, τόνισε πως παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στον ΟΦΗ και έτοιμος να προσφέρει όποτε του ζητηθεί:

«Μετά απ’ όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί αυτά τα χρόνια, δε χρειάζονται πολλά λόγια. Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του ΟΦΗ και το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι όποτε μου ζητηθεί θα είμαι πάντα στη διάθεση του προπονητή και της ομάδας, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό. Για να ανταποδώσω κι εγώ με τη σειρά μου την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου», είναι οι δηλώσεις του Μαρινάκη.