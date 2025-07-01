Νέοι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο: Καθυστερήσεις και κόρνερ, κίτρινη στον πάγκο και έμμεσο!

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση ανακοίνωσε την εφαρμογή οκτώ νέων κρίσιμων κανονισμών στο ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που πρόκειται να υπάρξουν εντοπίζονται μεταβολές στο οφσάιντ, πέναλντι, VAR και χρήση του χρόνου από τον τερματοφύλακα.

Αναλυτικά, οι οκτώ νέοι κανόνες:

Τα οκτώ δευτερόλεπτα για τους τερματοφύλακες

Πρόκειται για μια νέα αλλαγή, καθώς από τα έξι δευτερόλεπτα που είχαν ως χρόνο οι τερματοφύλακες να κρατήσουν την μπάλα, πλέον μπορούν οκτώ.

Ωστόσο, σε ενδεχόμενο καθυστέρησης από τον τερματοφύλακα, η αντίπαλη ομάδα κερδίζει κόρνερ και όχι έμμεσο φάουλ.

Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Μαμελόντι Σάνταουνς με την Ουλσάν.

Ο ρόλος του διαιτητή στον κανονισμό με τα οκτώ δευτερόλεπτα

Ο διαιτήτης στο πλαίσιο του παραπάνω κανονισμού σηκώνει το χέρι του και κάνει την ανάλογη ένδειξη αν ο γκολκίπερ είναι κοντά στο να εξαντλήσει τον χρόνο.

Ο καινούργιος τρόπος επανέναρξης του παιχνιδιού με «dropped ball»

Αν σε κάποια φάση το παιχνίδι σταματήσει, αλλά ο διαιτητής δεν είναι σίγουρος για το ποια ομάδα είχε την κατοχή, τότε η μπάλα ανήκει στην ομάδα που ακούμπησε τελευταία.

Τέλος οι κάρτες στους εξωγηπεδικούς μετά την επαφή με την μπάλα

Πλέον, η τιμωρία για όποιον αγγίξει την μπάλα (ποδοσφαιριστής, προπονητής, αποβληθείς παίκτης) είναι το έμμεσο φάουλ και όχι η κάρτα.

Το οφσάιντ θα κρίνεται στην τελευταία επαφή

Πλέον, το οφσάιντ θα κρίνεται στην τελευταία επαφή και όχι στην πρώτη όπως συνέβαινε. Η νέα αυτή απόφαση είναι καθοριστική και για το VAR ώστε να υπάρχουν πιο ακριβείς αποφάσεις.

Εκτέλεση πέναλτι με διπλή επαφή: επανάληψη ή φάουλ

Η εκτέλεση του πέναλντι επαναλαμβάνεται στο ενδεχόμενο που ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα με το πόδι ή ακούσια.

Σε περίπτωση που αυτός δεν σκοράρει, θα υπάρχει υπόδειξη για φάουλ υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

Ανανέωση και στον ρόλο του βοηθού διαιτητή

Ο βοηθός διαιτητή όταν πραγματοποιείται εκτέλεση πέναλντι θα στέκεται πλέον, στην γραμμή τέρματος, δηλαδή στην θεωρητική γραμμή του οφσάιντ.

Ως αποτέλεσμα, με την νέα αυτή τροποποίηση θα μπορεί να υπάρχει ακριβέστερος έλεγχος σχετικά με το αν πραγματοποιούνται παραβάσεις από τους παίκτες.

Ανακοίνωση των αποφάσεων του VAR.. από το μικρόφωνο

Με την εν λόγω απόφαση, ο διαιτητής δεν θα κάνει απλώς υποδείξεις με τα χέρια του σχετικά με το τί κρίθηκε στο VAR, αλλά θα το ανακοινώνει από το μικρόφωνο.

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, θα μπορεί να εξηγήσει συνοπτικά στο κοινό τον λόγο που πάρθηκε η εκάστοτε απόφαση στο VAR.