Μουντιάλ 2026: Τουλάχιστον 5.000 δολάρια την ημέρα στους συλλόγους για κάθε παίκτη

Οι σύλλογοι που αποδεσμεύουν τους διεθνείς παίκτες τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7) θα λάβουν «τουλάχιστον 5.000 δολάρια ανά παίκτη ανά ημέρα», ανακοίνωσε η FIFA.



Σε αυτό το ελάχιστο ποσό, που ισοδυναμεί με περίπου 4.320 ευρώ, θα προστεθεί ένα ποσό που υπολογίζεται με βάση «την εγγραφή του παίκτη στο φύλλο αγώνα και τον χρόνο παιχνιδιού», με τον τελικό υπολογισμό να αποκαλύπτεται «στο τέλος της διοργάνωσης», πρόσθεσε.

Η FIFA κοινοποίησε την Παρασκευή (5/6) περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες αρχές κατανομής του Προγράμματος Παροχών Συλλόγων της FIFA (CBP) για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

«Χιλιάδες σύλλογοι σε όλο τον κόσμο συμβάλλουν καθημερινά στην ανάπτυξη παικτών που ονειρεύονται να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Μέσω του Προγράμματος Παροχών Συλλόγων του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, και χάρη στην ένταξη όλων των προκριματικών αγώνων για πρώτη φορά, περισσότεροι σύλλογοι από ποτέ θα λάβουν μερίδιο από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία του διεθνούς ποδοσφαίρου. Από περίπου 1.000 αγώνες που διεξήχθησαν σε συνδυασμό με τα προκριματικά και το τελικό τουρνουά, αυτό το πρόγραμμα θα αποφέρει 355 εκατομμύρια δολάρια πίσω στο ποδόσφαιρο των συλλόγων - αύξηση 70% σε σύγκριση με την προηγούμενη διοργάνωση. Αυτό είναι ένα ακόμη όφελος από το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA - παρέχοντας μεγαλύτερη υποστήριξη σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στους συλλόγους που παρέχουν όλους τους παίκτες που αγωνίζονται για να λάμψουν στην παγκόσμια σκηνή. Ευχαριστώ το Συμβούλιο της FIFA και τους Ευρωπαϊκούς Ποδοσφαιρικούς Συλλόγους για την υποστήριξή τους στο να γίνει αυτό το ορόσημο πρόγραμμα πραγματικότητα για τόσους πολλούς παίκτες και τους συλλόγους τους παγκοσμίως», ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

H παγκόσμια ομοσπονδία είχε ήδη ανακοινώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο αύξηση 70% στο συνολικό χρηματικό έπαθλο που διατίθεται στους συλλόγους σε σύγκριση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, συνολικού ύψους 355 εκατομμυρίων δολαρίων (300 εκατομμυρίων ευρώ).



Από αυτό το ποσό, 100 εκατομμύρια δολάρια προορίζονται για την προκριματική περίοδο για πρώτη φορά, με «περίπου 2.360 δολάρια ανά παίκτη ανά αγώνα» για τις ομάδες που αποδέσμευσαν τους διεθνείς παίκτες τους κατά τη διάρκεια αυτών των 905 αγώνων.



Επιπλέον 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ πρόκειται να διανεμηθούν μεταξύ των συλλόγων των οποίων οι παίκτες συμμετέχουν στο τελικό τουρνουά.



Η ελάχιστη αναμενόμενη απόδοση είναι περίπου 5.000 δολάρια ΗΠΑ ανά παίκτη, ανά ημέρα, με τα τελικά στοιχεία να επιβεβαιώνονται μετά το τουρνουά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, αυξάνοντας τον αριθμό των αγώνων από 64 σε 104.

Η FIFA προβλέπει έσοδα 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων (11,18 δισεκατομμύρια ευρώ) για τον κύκλο 2023-2026, αύξηση 72% σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο. Μόνο για το 2026, αναμένει έσοδα 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων (7,66 δισεκατομμύρια ευρώ).