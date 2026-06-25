Μουντιάλ 2026: Το σημερινό πρόγραμμα – Φινάλε σε 4ο, 5ο κι 6ο όμιλο

Έξι παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026, με την διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής σε τρεις ομίλους (4ο, 5ο κι 6ο) της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η Γερμανία θ’ αντιμετωπίσει στις 23:00 το Εκουαδόρ για τον 5ο όμιλο, με την γερμανική ομάδα να έχει έξι βαθμούς κι εξασφαλισμένη την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το Εκουαδόρ έχει έναν πόντο και «καίγεται» για τη νίκη.

Την ίδια ώρα (23:00) το Κουρασάο θα κοντραριστεί με την Ακτή Ελεφαντοστού για το 5ο γκρουπ, με τους Αφρικανούς να έχουν τρεις βαθμούς και το Κουρασάο έναν.

Στις 02:00 τα ξημερώματα Παρασκευής η Ιαπωνία θ’ αντιμετωπίσει την Σουηδία στο μεγάλο ντέρμπι του 6ου ομίλου. Οι Ιάπωνες έχουν τέσσερις βαθμούς και οι Σουηδοί τρεις, κάτι που σημαίνει ότι η Ιαπωνία θέλει έναν βαθμό για να προκριθεί στους 32.

Στο άλλο παιχνίδι το ομίλου, η Ολλανδία θα παίξει με την Τυνησία (02:00). Οι «οράνιε» έχουν τέσσερις βαθμούς ενώ η Τυνησία δεν έχει πόντο κι έχει αποκλειστεί από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Στον 4ο όμιλο, η Παραγουάη θα κοντραριστεί με την Αυστραλία στις 05:00 τα ξημερώματα Παρασκευής σ’ ένα παιχνίδι με τεράστια βαθμολογική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς.

Την ίδια ώρα στο άλλο ματς του ομίλου, οι ΗΠΑ που έχουν έξι βαθμούς κι έχουν ήδη προκριθεί, θ’ αντιμετωπίσουν την Τουρκία που έχει αποκλειστεί από την φάση των 32 του Μουντιάλ.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

5ος όμιλος

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (23:00 ΕΡΤ 1)

Εκουαδόρ – Γερμανία (23:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

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6ος όμιλος

Ιαπωνία – Σουηδία (02:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τυνησία – Ολλανδία (02:00 ΕΡΤ 1)

Η βαθμολογία

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4ος όμιλος

Παραγουάη – Αυστραλία (05:00 ΕΡΤ 1)

Τουρκία – ΗΠΑ (05:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

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