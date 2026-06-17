Μουντιάλ 2026: Με τρομερό Χάαλαντ, η Νορβηγία συνέτριψε 4-1 το Ιράκ (βίντεο)

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νορβηγίας «μπήκε με το δεξί» στο Μουντιάλ 2026, καθώς για την πρεμιέρα του 9ου ομίλου, επικράτησε στην Βοστώνη του Ιράκ με 4-1, αλλά σαφώς πιό δύσκολα απ΄ ότι δείχνει το τελικό σκορ. Δύο γκολ ο Χάαλαντ στο πρώτο του ματς σε Μουντιάλ.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι Ιρακινοί δεν κλείσθηκαν στην άμυνα και προσπάθησαν να παίξουν «στα ίσα» τους Νορβηγούς, διεκδικώντας μπάλες και προσπαθώντας να φθάσουν με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή. Μάλιστα, έκαναν τρία σουτ προς την αντίπαλη εστία, χωρίς όμως κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Από την πλευρά τους, οι Σκανδιναβοί είχαν τον έλεγχο του αγώνα και ήταν θέμα χρόνου να φθάσουν στο γκολ, καθώς η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εμφανής.

Στο 29ο λεπτό, οι Νορβηγοί συνδυάσθηκαν για πρώτη φορά στο ματς με «ορθολογικό» τρόπο και η μπάλα έφθασε στον Βόλφε, ο οποίος από θέση έξω αριστερά έκανε παράλληλη σέντρα, με τον Ερλινγκ Χάαλαντ να κάνει την γνωστή του κίνηση πίσω από τα δύο στόπερ και με προβολή να ανοίγει το σκορ για τους Ευρωπαίους. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι σε τελική φάση Μουντιάλ, καθώς η Νορβηγία επέστρεψε στην μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή μετά από 28 χρόνια (σ.σ. η τελευταία συμμετοχή της ήταν το 1998 στην Γαλλία), όταν ο Χάαλαντ δεν είχε γεννηθεί (σ.σ. 21η Ιουλίου 2000).

Παρά το γκολ που δέχθηκαν, οι Ιρακινοί δεν «παραδόθηκαν» στην ποιοτική ανωτερότητα των Νορβηγών και ισοφάρισαν στο 39ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά του Χουσεϊν από σέντρα του Αλαμάρι από τα αριστερά. Ομως τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χάαλαντ αξιοποίησε ιδανικά την «εγκληματική» ασυνενοησία του Αλί με τον Χασάν μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ιράκ και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Νορβηγία. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, το Ιράκ έχασε σπουδαία ευκαιρία για την ισοφάριση, αλλά το πλασέ του Αλ Χαμαντί έστειλε την μπάλα να περάσει... βασανιστικά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Νίλαντ.

Στο δεύτερο 45λεπτο, ο ρυθμός του αγώνα «έπεσε» με τους Νορβηγούς να προσπαθούν περισσότερο να κρατήσουν το προβάδισμα, παρά να διευρύνουν το σκορ και τους Ιρακινούς να επιχειρούν να φθάσουν στην ισοφάριση, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το ματς «τελείωσε» στο 76ο λεπτό, όταν από εκτέλεση κόρνερ του Εντεγκαρντ, ο Εστεγκαρντ νίκησε στον αέρα τους αμυντικούς του Ιράκ και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-1, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Χουσεϊν με αυτογκόλ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

Διαιτητής: Πιέρ Ατσο (Γκαμπόν)



Κίτρινες : Ταχσίν









ΙΡΑΚ (Γκράχαμ Αρνολντ): Χασάν, Αλί, Ταχσίν, Χασέμ, Ντοκσί, Αλ-Αμαρί, Ισμαϊλ (59` Ζιντάν Ικμπάλ), Μπαγιές (78` Μοχανάντ Αλί), Γιασίμ (73` Κασέμ), Αλ-Χαμαντί (59` Μάρκο Φαρτζί), Χουσεΐν (73` Σααντούν).

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ριέρσον, Άγιερ, Χέγκρεμ, Βόλφε (73` Εστεγκαρντ), Έντεγκαρντ (81` Μπεργκ), Μπέργκε, Όρσενς (73` Θόρστβεντ), Σόρλοθ (73` Μπομπ), Νούσα (73` Σιέλντερουπ), Χάαλαντ.

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