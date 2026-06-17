ΤΕΤ.17 Ιου 2026 01:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γαλλία-Σενεγάλη 3-1: Όταν έπαιξε νίκησε(vid)

mbabe
clock 00:11 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο, βελτιωμένη στο δεύτερο, η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη το Μουντιάλ 2026 επικρατώντας 3-1 της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου της διοργάνωσης. 

Ενώπιον 80.745 θεατών στο Νιου Τζέρσει, οι Αφρικανοί έδειξαν ότι μπορούσαν να πετύχουν ένα θαύμα ανάλογο με του 2002 όταν είχαν νικήσει τους Γάλλους στον εναρκτήριο αγώνα εκείνης της διοργάνωσης. Κυριάρχησαν στο πρώτο 45λεπτο και έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες με τον Τζάκσον να «σημαδεύει» το δοκάρι στο 30΄ και τον Σαρ να αστοχεί από το ύψος της μικρής περιοχής στο τέλος του ημιχρόνου (45+6΄).

Η συνέχεια, όμως, ανήκε στους «τρικολόρ». Το σκορ άνοιξε από ασίστ του κορυφαίου Ολισέ στο 66΄ ο Κιλιάν Μπαπέ. Τη νίκη «σφράγισε» στο 82΄ ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, σκοράροντας στο ντεμπούτο του σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς. Μείωσε για τη Σενεγάλη ο 18χρονος Μπαγέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ με τη σέντρα ο Μπαπέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και έγραψε ιστορία ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας με 58 γκολ, προσπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού.

Διαιτητής: Αλιρεζά Φαγκανί (Ιράν)

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ, Κονατέ, Σαλιμπά, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ (80΄ Μπαρκολά), Μπαπέ, Ντουά (87΄ Τσερκί)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό):  Μεντί, Ντιάτα, Κουλιμπαλί, Νιακατέ, Ντιούφ, Ιντρίσα Γκουέιγ (88΄ Σις), Καμαρά (76΄ Ντιαρά), Παπέ Γκουέιγ (83΄ Ιλιμάν), Ισμαϊλα Σαρ (76΄  Μπαγέ), Τζάκσον (83΄ Ντιένγκ), Μανέ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γαλλία Μουντιάλ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis