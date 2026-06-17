Γαλλία-Σενεγάλη 3-1: Όταν έπαιξε νίκησε(vid)

Πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο, βελτιωμένη στο δεύτερο, η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη το Μουντιάλ 2026 επικρατώντας 3-1 της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου της διοργάνωσης.

Ενώπιον 80.745 θεατών στο Νιου Τζέρσει, οι Αφρικανοί έδειξαν ότι μπορούσαν να πετύχουν ένα θαύμα ανάλογο με του 2002 όταν είχαν νικήσει τους Γάλλους στον εναρκτήριο αγώνα εκείνης της διοργάνωσης. Κυριάρχησαν στο πρώτο 45λεπτο και έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες με τον Τζάκσον να «σημαδεύει» το δοκάρι στο 30΄ και τον Σαρ να αστοχεί από το ύψος της μικρής περιοχής στο τέλος του ημιχρόνου (45+6΄).

Η συνέχεια, όμως, ανήκε στους «τρικολόρ». Το σκορ άνοιξε από ασίστ του κορυφαίου Ολισέ στο 66΄ ο Κιλιάν Μπαπέ. Τη νίκη «σφράγισε» στο 82΄ ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, σκοράροντας στο ντεμπούτο του σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς. Μείωσε για τη Σενεγάλη ο 18χρονος Μπαγέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ με τη σέντρα ο Μπαπέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και έγραψε ιστορία ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας με 58 γκολ, προσπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού.

Διαιτητής: Αλιρεζά Φαγκανί (Ιράν)

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ, Κονατέ, Σαλιμπά, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ (80΄ Μπαρκολά), Μπαπέ, Ντουά (87΄ Τσερκί)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Μεντί, Ντιάτα, Κουλιμπαλί, Νιακατέ, Ντιούφ, Ιντρίσα Γκουέιγ (88΄ Σις), Καμαρά (76΄ Ντιαρά), Παπέ Γκουέιγ (83΄ Ιλιμάν), Ισμαϊλα Σαρ (76΄ Μπαγέ), Τζάκσον (83΄ Ντιένγκ), Μανέ