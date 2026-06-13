Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορική πρεμιέρα στο Λος Άντζελες -Η Katy Perry έκλεψε τις εντυπώσεις

Με μια εντυπωσιακή τελετή στο Λος Άντζελες άνοιξε η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σηματοδοτώντας την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο, η οποία επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 1994 και διεξάγεται για πρώτη φορά με τη συμμετοχή 48 ομάδων.

Στρατιωτική μπάντα άνοιξε τη μουσική ατμόσφαιρα, πριν πάρουν τη σκυτάλη καλλιτέχνες όπως οι Future, Tyla, Anitta και η K-pop σταρ Lisa. Τα κοστούμια και τα σκηνικά ήταν εμπνευσμένα από τη street art του Λος Άντζελες και τη δημιουργική βιομηχανία της πόλης.

Χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν το γήπεδο, δημιουργώντας εκρηκτική ατμόσφαιρα, ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής περιλάμβανε και εμφάνιση της Katy Perry, η οποία ανέλαβε μέρος του μουσικού σόου, πλαισιώνοντας την έναρξη της διοργάνωσης με ένα από τα βασικά live acts της βραδιάς.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη ένα σύνθετο μουσικό σόου με στοιχεία από την αμερικανική και λατινική σκηνή, συνδυάζοντας pop, hip hop και latin ρυθμούς, δίνοντας έντονο παγκόσμιο χαρακτήρα στην τελετή.

Λίγο πριν τη σέντρα παρουσιάστηκαν οι 48 εθνικές ομάδες, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που ανέδειξε το νέο φορμάτ του τουρνουά και τη διεθνή του απήχηση.

คลิปเต็มๆการแสดงเพลง "Goals" ของลิซ่า อนิตา และ เรมา ศิลปินทรงอิทธิพลจาก 3 สัญชาติ 3 ทวีปในพิธีเปิด FIFA World Cup 2026 ทีณ สนาม SoFi Stadium เพื่อใครไม่ทันดูค่ะ ⚽️👏💯







LISA OPENING CEREMONY#LISAxGOALS#LISAxFIFAWorldCup pic.twitter.com/a8P2xRnUxF — 123News (@CaseyLeves87332) June 13, 2026

Στο αγωνιστικό σκέλος, το ενδιαφέρον στράφηκε στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Παραγουάη, σε ένα παιχνίδι με τεράστια τηλεοπτική κάλυψη και αυξημένη προσμονή από το κοινό.

Από τις εξέδρες παρακολούθησαν το θέαμα διάσημοι όπως ο Τομ Κρουζ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Χάλι Μπέρι, ο Ρομπ Λόου, ο Όουεν Γουίλσον και η Πάρις Χίλτον, ενώ στο κέντρο του γηπέδου χορευτές πλαισίωναν ένα τεράστιο τρόπαιο του Μουντιάλ.





Ο Τομ Κρουζ ερμήνευσε με περηφάνια τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, κερδίζοντας την προσοχή των φιλάθλων πριν από τη σέντρα του αγώνα.





Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παρακολουθεί στο Λος Άντζελες τον αγώνα της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ, δείχνοντας τη στήριξη της κυβέρνησης στην έναρξη της διοργάνωσης.

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, βρέθηκε κι αυτός στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη.

Από την οροφή του υπερσύγχρονου σταδίου των 70.000 θέσεων κρέμονταν τεράστια γράμματα «FIFA» σε χρυσό χρώμα, απόχρωση που προτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν παρέστη στην εκδήλωση.

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Ο ίδιος μίλησε μέσω τηλεφώνου στην ομάδα, λέγοντάς τους ότι «πιστεύω ότι έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία να φτάσετε μέχρι τέλους. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία».

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