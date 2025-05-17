Μεντιλίμπαρ: «Μας βοήθησε το γρήγορο γκολ, ευχαριστημένοι για το νταμπλ» (βίντεο)
clock 23:44 | 17/05/2025
newsroom ekriti.gr

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο ότι η ομάδα του προηγήθηκε νωρίς στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του νταμπλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας:

Για το νταμπλ: «Είχαμε την ευκαιρία, προσπαθήσαμε να την εκμεταλλευτούμε. Μας δυσκόλεψε ο αντίπαλος και τελειώνουμε τη σεζόν με Πρωτάθλημα και Κύπελλο»

Για το που κρίθηκε ο τελικός: «Το ότι το γκολ μπήκε γρήγορα μας βοήθησε. Αναγκάστηκε να ανοιχτεί ο αντίπαλος. Μας έκανε τα πράγματα εύκολα και για τον αντίπαλο δύσκολα».

Για το αν μπορούσε να ζητήσει κάτι άλλο από τους παίκτες του: «Ίσως θα θέλαμε κάτι καλύτερο στην Ευρώπη. Είχαμε μια καλή παρουσία και εκεί. Δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε όμως κάτι άλλο, κατακτήσαμε το νταμπλ και είμαστε ευχαριστημένοι».

