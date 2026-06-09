Κολύμβηση: Στην Αρμενία για προετοιμασία η Βασιλάκη

Η Αρτεμις Βασιλάκη συνεχίζει την προετοιμασία της με την Εθνική ομάδα κολύμβησης, έχοντας πλέον στρέψει την προσοχή της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου.

Η Ηρακλειώτισσα πρωταθλητρια του Τρίτωνα βρίσκεται στην Αρμενία, συμμετέχοντας σε προπονητικό κλιμάκιο στο Γερεβάν, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού.

Η ενημέρωση της ΚΟΕ:

«Με το βλέμμα στραμμένο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης Α/Γ του Παρισιού (10-16/8), βρίσκονται εκτός Ελλάδας και προετοιμάζονται εντατικά οκτώ αθλητές/τριες μέλη της εθνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα οι Δανιήλ Γιουρτζίδης, Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, Άλκης Κυνηγάκης, Δημήτρης Μάρκος και Άρτεμις Βασιλάκη, συμμετέχουν σε προπονητικό κλιμάκιο στο υψόμετρο του Γερεβάν της Αρμενίας, που θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου 2026. Μαζί τους οι προπονητές Νίκος Φλεριανός, Μίλτος Κανελλόπουλος, Γιώργος Σούρδης καθώς και η φυσιοθεραπεύτρια Έφη Βούλγαρη. Πλην του Βλαχογιαννάκου, οι υπόλοιποι είχαν ταξιδέψει στην Αρμενία και στις αρχές του χρόνου και είχαν παραμείνει εκεί για περίπου τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα οι Στέργιος Μπίλας, Βαγγέλης Μακρυγιάννης και Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, με τη συνοδεία του προπονητή τους Άκη Οικονόμου πραγματοποιούν μέρος της προετοιμασίας τους στο Σαμορίν την Σλοβακίας. Θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 13 Ιουνίου».