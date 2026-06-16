Γιούχτας: Συνεχίζει στην προεδρία ο Παύλος Τζώρτζολου - Το νέο Δ.Σ

Το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν ,οι εκλογές του Α.Ο. Γιούχτα για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του συλλόγου, στο Μαρκομιχελάκειο Γήπεδο Αρχανών. Στη θέση του προέδρου παρέμεινε ο Παύλος Τζώρτζογλου.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση αποτελεί το γεγονός οτι ένα από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Πέτρος Ασμαργιαννάκης, γνωστός και δραστήριος επιχειρηματίας των Αρχανών. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του συλλόγου, αποτελώντας έναν από τους βασικούς χορηγούς και υποστηρικτές της προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, τη σεζόν 2023-2024 είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΠΑΕ Γιούχτας, καθώς κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία της.



Από εδώ και πέρα ακολουθούν ημέρες με πολλή δουλειά για τη νέα διοίκηση, καθώς θα πρέπει να “τρέξει” ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περιόδου.



Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι πρώτες επαφές ξεκινωντας απο την κάλυψη της θέσης της τεχνικής ηγεσίας, αλλα και την ανανέωση της συνεργασίας με ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν μέλη του έμψυχου δυναμικού της ομάδας την περασμένη αγωνιστική σεζόν.



Στόχος είναι να τεθούν άμεσα οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου ενόψει των υποχρεώσεων της νέας χρονιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, τα εκλεγμένα μέλη συνεδρίασαν και προχώρησαν στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.



Συγκεκριμένα η σύνθεση του νέου Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:



Πρόεδρος: Παύλος Τζώρτζογλου



Α’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σταθόγλου



Β’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Ντουράκης



Γενικός Γραμματέας: Πέτρος Κυριακάκης



Ταμίας: Γιάννης Χοχλιδάκης



Έφορος Μπάσκετ: Αντώνης Λαπίδης



Έφορος Βόλεϊ: Αγορίτσα Τσέλιου



Μέλος: Πέτρος Ασμαργιαννάκης



Μέλος: Ελευθέριος Ντουράκης

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