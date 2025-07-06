Ευρωπαϊκό κολύμβησης : Σε τελικούς Κακουλάκης και Σπαθαράκης

Στον τελικό των 4Χ200μ. ελεύθερο, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, στο Σαμορίν της Σλοβακίας. οι Ιάσων Ρούτουλας, Νίκος Σπαθαράκης, Γιάννης Καλαποθαράκος και Βασίλης Κακουλάκης πέτυχαν πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων με χρόνο 7:23.92 και κατέλαβαν την έβδομη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ (7:24.01) είχε σημειωθεί στις 5 Ιουλίου 2019, στην αντίστοιχη διοργάνωση του Καζάν, από μία τετράδα αποτελούμενη από τα 3/4 της σημερινής εθνικής ανδρών, δηλαδή τους Κώστα Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Δημήτρη Μάρκο, μαζί με τον Δημήτρη Ζουμπούλογλου.

Η εθνική ομάδα 4Χ100μ. μικτή ομαδική εφήβων, αποτελούμενη από τους Νίκο Παπαθεοδώρου, Βαγγέλη Ντούμα, Ιάσονα Ρούτουλα και Νίκο Σπαθαράκη, σημείωσε επίδοση 3:43.37 και πέρασε ως όγδοη στον βραδινό (20:56) τελικό, αφήνοντας εκτός τη Γερμανία για εννέα εκατοστά του δευτερολέπτου.

Οι Ελληνες αθλητές (ιδιαίτερα οι Παπαθεοδώρου και Ντούμας) έχουν τη δυνατότητα να κολυμπήσουν πιο γρήγορα στον τελικό και να κυνηγήσουν μία καλή θέση, αλλά και την κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ της κατηγορίας (3:42.95), που "αντέχει" από το 2011.