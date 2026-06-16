Βόλει: Συνεχίζει για 5η χρονιά στον ΟΦΗ, ο Καφαντάρης

Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, συνεχίζει τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις με τον Βασίλη Καφαντάρη, να συνεχίζει στην ομάδα για 5η συνεχόμενη σεζόν!

Ο 26χρονος Σαμιώτης ακραίος (1/7/2000, 1μ88), που έγινε...Κρητικός, θα είναι και στο ρόστερ του ΟΦΗ 2026-2027.

Στην ανακοίνωση του, ο ΟΦΗ, επισημαίνει για τον Βασίλη Καφαντάρη, ότι:

"Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Βασίλης Καφαντάρης, θα φοράει τα "ασπρόμαυρα" του ΟΦΗ μας!



Ο 26χρονος Σαμιώτης ακραίος (1/7/2000, 1μ88), που έγινε...Κρητικός!



Είμαστε χαρούμενοι, που ένα απο τα καλύτερα παιδιά της ομάδας μας, αλλά και με ουσιαστική αγωνιστική προσφορά, θα συνεχίσει να είναι μαζί μας!".

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