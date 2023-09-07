Α1 ΕΠΣΗ: Το πρόγραμμα από την 1η μέχρι την 6η αγωνιστική

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Α1 ΕΠΣΗ, από την 1η έως και την 6η αγωνιστική.
Το πρωτάθλημα όπως έγινε γνωστό θα ξεκινήσει με τρία παιχνίδια το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου ενω τα υπόλοιπα θα γινουν μία μέρα αργότερα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΡΑ 16:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ – ΠΑΝΟΜ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 16:00 ΡΩΜΑΝΟΣ – ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΧΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΜΟΧΟΣ – ΜΙΝΩΙΚΗ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΤΥΛΙΣΟΣ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 16:00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΜΟΙΡΕΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ-ΔΑΜΑΣΤΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΩΡΑ 16:00 ΡΟΥΒΑΣ – ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΡΑ 16:00 ΜΙΝΩΙΚΗ – ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ – ΤΥΛΙΣΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΙΡΩΝ ΩΡΑ 16:00 ΜΟΙΡΕΣ – ΠΑΝΟΜ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 16:00 ΑΕΚ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΩΡΑ 16:00 ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΩΡΑ 16:00 ΡΟΥΒΑΣ – ΜΟΧΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΜΑΣΤΑΣ ΩΡΑ 19:00 ΔΑΜΑΣΤΑ – ΡΩΜΑΝΟΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΡΑ 16:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ – ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΛΙΩΝ ΩΡΑ 16:00 ΠΑΝΟΜ – ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 16:00 ΡΩΜΑΝΟΣ – ΜΙΝΩΙΚΗ
ΓΗΠΕΔΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΡΟΥΒΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΙΡΩΝ ΩΡΑ 16:00 ΜΟΙΡΕΣ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΤΥΛΙΣΟΣ – ΔΑΜΑΣΤΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 16:00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΧΟΥ ΩΡΑ 16:00 ΜΟΧΟΣ – ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΩΡΑ 15:30 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ – ΜΟΙΡΕΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 15:30 ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΡΑ 15:30 ΜΙΝΩΙΚΗ – ΤΥΛΙΣΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΩΡΑ 15:30 ΡΟΥΒΑΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΩΡΑ 15:30 ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΡΩΜΑΝΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΩΡΑ 15:30 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΜΟΧΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΜΑΣΤΑΣ ΩΡΑ 19:00 ΔΑΜΑΣΤΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΩΡΑ 19:00 ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ – ΠΑΝΟΜ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΩΡΑ 15:30 ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΡΑ 15:30 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ – ΜΙΝΩΙΚΗ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΛΙΩΝ ΩΡΑ 15:30 ΠΑΝΟΜ – ΡΟΥΒΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 15:30 ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ – ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΙΡΩΝ ΩΡΑ 15:30 ΜΟΙΡΕΣ – ΔΑΜΑΣΤΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 15:30 ΤΥΛΙΣΟΣ – ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 15:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΧΟΥ ΩΡΑ 15:30 ΜΟΧΟΣ – ΡΩΜΑΝΟΣ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΜΙΝΩΙΚΗ – ΜΟΙΡΕΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΠΑΝΟΜ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΡΩΜΑΝΟΣ – ΤΥΛΙΣΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΩΡΑ 15:00 ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ – ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΩΡΑ 15:00 ΡΟΥΒΑΣ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 15:00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΜΟΧΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΜΑΣΤΑΣ ΩΡΑ 18:15 ΔΑΜΑΣΤΑ – ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
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