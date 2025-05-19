Οι συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν πως θεωρείς τον εαυτό σου ''θύμα''

Ο όρος «νοοτροπία του θύματος» είναι αρκετά διαδεδομένος τα τελευταία χρόνια – κυρίως μέσω της πλατφόρμας του TikTok, που όλο και περισσότεροι χρήστες αναφέρονται στα σημάδια και στις συμπεριφορές που μαρτυρούν πως κάποιος τον έχει υιοθετήσει στην καθημερινότητά του.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ενώ παρατηρούμε τις συμπεριφορές των άλλων και τις κρίνουμε, συχνά ξεχνάμε να παρατηρήσουμε τους εαυτούς μας, διότι είναι πολύ πιθανό να πέφτουμε και εμείς στην ίδια παγίδα. Παρακάτω, λοιπόν, θα βρεις πέντε διακριτικά σημάδια που υποδηλώνουν πως έχεις υιοθετήσει τη «νοοτροπία του θύματος» – ακόμα κι αν δεν το έχεις συνειδητοποιήσει.

#1 Πάντα έχεις μια έτοιμη εξήγηση για όλα

Επειδή δεν θέλεις να σε κατηγορήσουν για τις πράξεις σου, έχεις σκεφτεί από πριν τις εξηγήσεις και τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσεις, ώστε να τη «βγάλεις λάδι». Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς πως προσποιείσαι το «θύμα» για να έχεις μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση από τον άνθρωπο που στέκεται απέναντί σου. Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, μπορεί όντως να είναι άβολο να παραδεχτείς ότι φταις ή ότι έχεις κάνει λάθος, ωστόσο είναι προτιμότερο να το αντιμετωπίσεις με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια, παρά να αποφύγεις τις συνέπειες με αυτόν τον τρόπο.

#2 Θεωρείς πως για ό,τι κάνεις υπάρχει μια σημαντική δικαιολογία – κι ας βλάπτει τους άλλους

Αν πιστεύεις ότι μπορείς να συμπεριφέρεσαι όπως επιθυμείς ή νιώθεις την εκάστοτε στιγμή, αδιαφορώντας για τον αντίκτυπο που θα έχει στους άλλους αυτή η συμπεριφορά, τότε κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Τα όριά σου σταματούν εκεί που αρχίζουν τα όρια του άλλου. Όταν η στάση σου βλάπτει κάποιον άλλον άνθρωπο, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να τη δικαιολογεί – ακόμα κι αν υιοθετείς τη «νοοτροπία του θύματος». Ο συνάνθρωπός σου έχει ακριβώς ίδια δικαιώματα με εσένα, συνεπώς πρέπει να τον σέβεσαι και να του μιλάς ευγενικά. Σε περίπτωση, τώρα, που ο τοξικός τρόπος συμπεριφοράς σου συνδέεται με τραύματα του παρελθόντος, καλό θα ήταν να συμβουλευτείς έναν ειδικό και όχι να μεταδίσεις αυτή την τοξικότητα στους ανθρώπους γύρω σου.

#3 Δυσκολεύεσαι να κατανοήσεις τη γκρίζα ζώνη

Σε αυτή τη ζωή, δεν υπάρχει μόνο το άσπρο και το μαύρο. Υπάρχει και το γκρι και είναι πραγματικά πολύτιμο. Οι άνθρωποι που έχουν κολλήσει στη «νοοτροπία του θύματος», είναι δύσκολο να κατανοήσουν τις λεπτές γραμμές ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο, το καλό και το κακό, και συχνά θεωρούν πως πρέπει υποχρεωτικά να διαλέξουν μια πλευρά, να είναι σε ένα μέρος. Για παράδειγμα, αν ο φίλος σου αργήσει να απαντήσει σε ένα μήνυμα, δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για εσένα ή ότι σε αγνοεί, απλώς μπορεί να είναι απασχολημένος, να κοιμάται ή να έχει εστιάσει όλη την προσοχή του σε κάτι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι αυτομάτως το αρνητικό σενάριο. Μάθε να δίνεις χρόνο στους ανθρώπους και προσπάθησε να κατανοείς τις προθέσεις τους.

#4 Αναπολείς παλιές πληγές και τους επιτρέπεις να σε κρατούν πίσω

Όσοι έχουν τη «νοοτροπία του θύματος» πιστεύουν ότι ολόκληρη η ζωή τους καθορίζεται από τα επώδυνα πράγματα που πέρασαν στο παρελθόν τους. Έτσι, εξακολουθούν να έχουν τη «νοοτροπία του θύματος», αποφεύγοντας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις ως ενήλικες. Η τάση να μένουν προσκολλημένοι στο παρελθόν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για νέες ευκαιρίες, που θα φέρουν χαρά στην καθημερινότητά τους. Οι εμπειρίες που ήταν απογοητευτικές σίγουρα επηρεάζουν την ψυχολογία μας, δεν καθορίζουν, όμως, τη ζωή μας.

#5 Απορρίπτεις οποιαδήποτε συμβουλή

Τα άτομα που έχουν υιοθετήσει τη «νοοτροπία του θύματος» στη ζωή τους, θεωρούν πως οι συμβουλές είναι χάσιμο χρόνου και πως καμία από αυτές δεν πρόκειται να τους βοηθήσει ουσιαστικά. Στην πραγματικότητα, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προστατέψουν την περσόνα που έχουν χτίσει για τον εαυτό τους, αφού και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά πως προσποιούνται ότι είναι το θύμα, δεν είναι κανονικά.

Πηγή: govastileto.gr

