Τι θα φάμε σήμερα; Σπιτική πίτσα με σπανάκι, ντομάτα και κολοκυθάκια

Υλικά

Για τη ζύμη:

500 γρ. αλεύρι σκληρό

1 κουταλιά ελαιόλαδο

1 κουταλιά ξίδι

20 γρ. ξηρή μαγιά

1 πρέζα ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

1 κουταλιά αποξηραμένα βότανα

350 ml νερό

Για τη σάλτσα:

4 φρέσκιες ώριμες ντομάτες

1 κουταλιά φρέσκο βασιλικό

1 κουταλάκι ελαιόλαδο

1 πρέζα αλάτι

1 πρέζα ζάχαρη

Για τη γέμιση:

1½ κούπα καθαρισμένο σπανάκι, χοντροκομμένο

1/2 κούπα λεπτές ροδέλες από κολοκυθάκια

1 κουταλιά ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι

1/2 κούπα ντοματίνια κομμένα στη μέση

150 γρ. φέτα χοντροτριμμένη

Εκτέλεση

Βήμα 1ο

Για να φτιάξουμε τη ζύμη βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι, τη μαγιά, τη ζάχαρη και τα αποξηραμένα βότανα. Κάνουμε μια γούβα στη μέση, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το ξίδι, το αλάτι και το νερό και αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο αλεύρι ή λίγο νερό, ώστε να γίνει η ζύμη εύπλαστη και μαλακιά. Ζυμώνουμε για περίπου 5΄ και αφήνουμε τη ζύμη στην άκρη σκεπασμένη για να «ξεκουραστεί».

Βήμα 2ο

Τώρα σειρά έχει η ετοιμασία της σάλτσας. Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες, τις τρίβουμε και τις βάζουμε σε μια μικρή κατσαρόλα μαζί με το ελαιόλαδο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 15΄ μέχρι να δέσει. Πέντε λεπτά πριν την αποσύρουμε από τη φωτιά ρίχνουμε και τον βασιλικό. Σε χαμηλή φωτιά σοτάρουμε για 5΄ το σπανάκι και τα κολοκυθάκια με το λάδι.

Βήμα 3ο

Ανοίγουμε με τη βοήθεια ενός πλάστη ένα μεγάλο φύλλο με τη ζύμη που έχουμε φτιάξει και το στρώνουμε σε ένα μεγάλο ταψί. Έπειτα ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα ντομάτας, απλώνοντάς τη ομοιόμορφα σε όλη τη ζύμη. Προσθέτουμε το σπανάκι, τα κολοκυθάκια, τα ντοματίνια, το κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές ροδέλες και πασπαλίζουμε με φέτα. Τέλος, ψήνουμε την πίτσα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C.

Πηγή: vita.gr

