Τι θα φάμε σήμερα; Μελιτζάνες στον φούρνο με σκόρδο και παρμεζάνα

Αναζητάς μια γευστική και εύκολη συνταγή για να απολαύσεις τις υπέροχες μελιτζάνες της εποχής; Αυτή η συνταγή με μελιτζάνες στο φούρνο με σκόρδο και παρμεζάνα είναι η τέλεια λύση για ένα γεύμα γεμάτο γεύση και άρωμα.

Εύκολη στην προετοιμασία και γεμάτη μεσογειακή φρεσκάδα, είναι ιδανική για μια καθημερινή ή ακόμα και για μία πιο επίσημη γευστική απόλαυση. Συνδύασέ την ελαφριά κρέατα, όπως κοτόπουλο ή ψάρι και απόλαυσε ένα υγιεινό φαγητό.

Εύκολη συνταγή για μελιτζάνες στον φούρνο

Υλικά:

2 μελιτζάνες

2 κουταλιές ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα (ή άλλο τυρί της αρεσκείας σου)

Αλάτι και πιπέρι

Ρίγανη ή βασιλικός (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις μελιτζάνες σε φέτες πάχους περίπου 1 εκ. και τις τοποθετούμε σε ένα ταψί. Αν θέλουμε, τις αλατίζουμε και τις αφήνουμε για 10 λεπτά για να βγάλουν τα υγρά τους, αλλά αν βιάζεσαι, μπορείς να παραλείψεις αυτό το βήμα.

Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με το σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγο ρίγανη ή βασιλικό. Αλείφουμε τις φέτες μελιτζάνας με αυτό το μείγμα.

Πασπαλίζουμε τις μελιτζάνες με την τριμμένη παρμεζάνα και τις ψήνουμε στους 200°C για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν.

Βγάζουμε από το φούρνο και σερβίρουμε ζεστές, προσθέτοντας λίγο φρέσκο βασιλικό από πάνω (αν το επιθυμείς).

Πηγή: bovary.gr

