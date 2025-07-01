Tips για να μην τσακωθείτε στις διακοπές

Οι παρακάτω συμβουλές θα σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις στο έπακρο τις πρώτες διακοπές σου με τον νέο σου σύντροφο.

1. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου

Περιηγήσου σε ένα βιβλιοπωλείο. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να διαβάσεις ένα περιοδικό σε ένα καφέ. Όταν ταξιδεύετε ως ζευγάρι, αυτά τα μικρά διαλείμματα ισοδυναμούν με μια πολύ βαθιά ανάσα. Επιπλέον, είναι υπέροχο να μαθαίνεις ότι μπορεί να σου λείψει κάποιος με τον οποίο περνάς σχεδόν 24 ώρες την ημέρα, μετά από μόνο 30 λεπτά διαφορά.

2. Ενημέρωσέ τον από την αρχή για τα ελαττώματά σου

Αν δεν ξυπνάς νωρίς το πρωί ή αν δεν αντέχεις τις οδηγίες, είναι καλή ιδέα να προειδοποιήσεις για αυτά τον σύντροφό σου. Αν αυτά τα πράγματα προκύψουν μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

3. Συζητήστε ανοιχτά για το πως θέλετε να περάσετε στις διακοπές

Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι διακοπών. Κάποιοι θέλουν να μένουν σε ένα ξενοδοχείο, να κοιμούνται, να ξεκουράζονται και να πηγαίνουν το πολύ μέχρι την παραλία, ενώ άλλοι θέλουν να γνωρίσουν όλα τα μέρη ενός τόπου. Αν είστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, συνδυάστε ένα πρόγραμμα διακοπών το οποίο θα ικανοποιήσει και τους δυο σας.

4. Μην αποκαλύπτεις τα πάντα

Δεν είναι δίκαιο και είναι άκομψο να εξομολογηθείς πολύ προσωπικές εμπειρίες, που ενδέχεται να σοκάρουν, να μπλοκάρουν ή να αιφνιδιάσουν το ταίρι σου. Αν θέλεις να μοιραστείς κάτι, να το πράξεις πριν από τις διακοπές, γιατί αλλιώς είναι σαν να εγκλωβίζεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται μακριά από τη βάση του.

5. Η επικοινωνία είναι το κλειδί

Οι πρώτες διακοπές μαζί σηματοδοτούν μια αλλαγή ταχύτητας στη σχέση σας, όπου ίσως τα πράγματα γίνονται λίγο πιο σοβαρά. Μπορεί επίσης να προκαλέσει ορισμένα σημεία ασυμβατότητας. Αν βλέπεις αυτό το άτομο ως μακροχρόνιο σύντροφο, είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτείς στη διαδικασία του “μοιράζομαι τις σκέψεις μου”, αλλά και να μυηθείς στη λογική της συζήτησης και του διαλόγου. Να θυμάσαι ότι δεν είναι απαραίτητο όλα να είναι κοινά. Η ικανότητά σου να επικοινωνείς και να επιλύεις τυχόν συγκρούσεις κάνουν τη διαφορά.

6. Μην γίνεσαι επικριτική

Αν κάτι πάει λάθος, πήγε λάθος. Αν ευθύνεται ο σύντροφος σου, μπορείς να πεις “Δεν το σκεφτήκαμε σωστά” και να βάλεις τελεία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο κουραστικό από ένα άτομο που το ενοχλούν όλα, τα παρεξηγεί όλα, με το αίσθημα του ανικανοποίητου.

7. Μην ξεχνάς για ποιο λόγο κάνετε αυτές τις διακοπές

Για να ξεκουραστείτε, να γνωριστείτε καλύτερα και να έρθετε πιο κοντά. Το να φλερτάρεις με άλλους ή το να τον αφήνεις μόνο του για να συναντηθείς με “καινούριους” φίλους είναι απαγορευτικό.

8. Αποδέξου τις αλλαγές του προγράμματος

Μπορεί να είχατε συμφωνήσει ότι θα επισκεφθείτε το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά νιώθετε εξαντλημένοι. Είστε σε διακοπές. Μην το ξεχνάτε. Να κάνετε ό,τι λέει το σώμα και η διάθεση σας.

9. Μείωσε τις προσδοκίες σου

Οι μεγάλες προσδοκίες μπορούν συχνά να οδηγήσουν σε απογοήτευση. Οι καλοκαιρινές διακοπές αντιπροσωπεύουν την πρώτη σας ευκαιρία να γνωριστείτε καλύτερα: αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη πίεση για να πάνε όλα τέλεια. Να θυμάσαι ότι τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς όπως τα σχεδιάζετε, οπότε μην τρελαίνεσαι εάν δεν βρεις την καλύτερη θέση στις ξαπλώστρες! Αντίθετα, απόλαυσε κάθε στιγμή, όπως έρχεται.

10. Μην κάνετε διακοπές εάν η σχέση σας είναι πολύ καινούρια

Οι ειδικοί προτείνουν να γνωριστείτε πρώτα στην καθημερινή ζωή. Μόλις γνωρίσεις τα θετικά του συντρόφου σου, τότε είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις την υπερμεγέθη βαλίτσα που κρατάει χωρίς νόημα προσπαθώντας να την χωρέσει στην καμπίνα του αεροπλάνου.

