Η θεατρική παραγωγή «Πέρσες» του Αισχύλου στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου

Η θεατρική παραγωγή «Πέρσες» του Αισχύλου είναι πλέον διαθέσιμη, on demand, στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture και στη ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε» στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/kCisrvFDhE8

Το θέατρο των ViVi παρουσιάζει την τραγωδία του Αισχύλου που μιλάει για την ναυμαχία της Σαλαμίνας, την εξόντωση του Περσικού στρατού το 480 π.χ. και την αναίρεση του ο ρ ά μ α τ ο ς του εξ Ανατολών εχθρού για κατάκτηση της Δύσης.

Η παράσταση πραγματοποίησε πρεμιέρα στο φεστιβάλ της ΑVIGNON στις 7 Ιουλίου 2022.

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Μουδατσάκις

Σκηνικό: Χάρης Σεπεντζής, Μουσική : Μαρία Συμεών, Μάσκες : Κώστας Παγωμένος Φωτισμοί : Βαγγέλης Γεραρχάκης , Κουστούμια : Τηλέμαχος Μουδατσάκις

ΗΘΟΠΟΙΟΙ Γιάννης Τσούκας: Κορυφαίος Πέρσης, Κατερίνα Σπάρταλη: Άτοσσα, Αλέξανδρος Ψυχράμης: Εξάγγελος, Γιώργος Καραντζάς: Δαρείος, Ορφέας Τσαρέκας: Ξέρξης

Λήψη: Βασίλης Τσαγκαράκης, Νίκος Βασιλάκης, Μάνος Κασαπάκης

Ηχοληψία: Γιώργος Σιέκρης Τηλεσκηνοθεσία

Μοντάζ: Μάνος Κασαπάκης

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

