Hράκλειο - Δημοτική Πινακοθήκη: Έκθεση παιδικής ζωγραφικής "Πρόσωπα και Προσωπεία"

Στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Ηρακλείου(Χρυσοστόμου 8) θα φιλοξενηθεί από 1 έως 4 Ιουλίου 2025, η καθιερωμένη ετήσια έκθεση ζωγραφικής των Παιδικών Εικαστικών Τμημάτων του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου ΣΧΕΔίΑ, με θέμα «Πρόσωπα και Προσωπεία», που διοργανώνεται για 17η χρονιά.

Η έκθεση περιλαμβάνει 320 έργα ζωγραφικής, κολάζ και γλυπτικής από 68 μαθήτριες και μαθητές, όλων των ηλικιών, από 5 – 15 χρονών. Όλα τα παιδιά, με χρώμα και ψυχή, αποτυπώνουν σε ποικίλες επιφάνειες και διαστάσεις, εικόνες προσώπων, προσωπογραφίες, συναισθήματα και εντυπώσεις θέλοντας να μας προσκαλέσουν να εξερευνήσουμε τους φανταστικούς ή ρεαλιστικούς τόπους της εικαστικής και ευαίσθητης ματιάς τους.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1 Ιουλίου στις 18.00 το απόγευμα με εναρκτήρια ομιλία από την Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη. Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις των μαθητριών και μαθητών 4ης – 5ης χρονιάς φοίτησης στη ΣΧΕΔίΑ.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα υλοποιηθούν δράσεις και θεατρικά δρώμενα, στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης και συγκεκριμένα το Εικαστικό πρόγραμμα «Τα συναισθήματα».

Για Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς με ελεύθερη είσοδο:

- Τετάρτη 2/7 Ώρα 11.00 – 14.00-

- Πέμπτη 3/7 Ώρα 11.00 – 14.00-

- Παρασκευή 4/7 Ώρα 11.00 – 14.00

Γιορτή Λήξης: Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 στις 18:00 το απόγευμα

Η έκθεση παιδικής ζωγραφικής «Πρόσωπα και Προσωπεία», τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το θεατρικό παιχνίδι «Το καπέλο που άκουγε τις σκέψεις…», με την ομάδα εμψυχωτών Θ.Π. Γιασεμιά και βραβεύσεις όλων των μαθητριών/μαθητών.Υπεύθυνη διδασκαλίας και για την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης, είναι η εικαστικός Δήμητρα Μηλαθιανάκη

Πληροφορίες για την έκθεση:

Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 1 με Παρασκευή 4 Ιουλίου Ιουνίου 2025

Εγκαίνια Έκθεσης: Τρίτη 1 Ιουλίου 2025 στις 18:00

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σαββατοκυριάκα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο, Τ.: 2810339067, 2810288487 E-mail: [email protected]

