ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δήμος Πλατανιά: Πρόσκληση στο Πρώτο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών
κρητικοι χοροι
clock 21:10 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Πλατανιά σας προσκαλεί στο 1ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 και ώρα 21:00, στην πλατεία του Λιμανιού Κολυμβαρίου.

Πρόκειται για μια γιορτή αφιερωμένη στην πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά, όπου θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη συμμετοχή καταξιωμένων χορευτικών συλλόγων του τόπου μας.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά):

· Μουσικοχορευτικός Όμιλος "ΑΡΟΔΑΜΟΣ" της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων "Ο Άγιος Πολύκαρπος"

· Παραδοσιακός Σύλλογος "ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ" Αλικιανού

· Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Χανίων

· Λαογραφικός Όμιλος Χανίων "Γιάννης Αγιασμενάκης"

· Σύλλογος Μακεδόνων - Θρακιωτών Ν. Χανίων

· Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος "ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ" Κολυμπαρίου

αφισα

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

παραδοσιακοι χοροι Δημος Πλατανια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis