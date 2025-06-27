Δήμος Πλατανιά: Πρόσκληση στο Πρώτο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών

Ο Δήμος Πλατανιά σας προσκαλεί στο 1ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 και ώρα 21:00, στην πλατεία του Λιμανιού Κολυμβαρίου.

Πρόκειται για μια γιορτή αφιερωμένη στην πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά, όπου θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη συμμετοχή καταξιωμένων χορευτικών συλλόγων του τόπου μας.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά):

· Μουσικοχορευτικός Όμιλος "ΑΡΟΔΑΜΟΣ" της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων "Ο Άγιος Πολύκαρπος"

· Παραδοσιακός Σύλλογος "ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ" Αλικιανού

· Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Χανίων

· Λαογραφικός Όμιλος Χανίων "Γιάννης Αγιασμενάκης"

· Σύλλογος Μακεδόνων - Θρακιωτών Ν. Χανίων

· Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος "ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ" Κολυμπαρίου

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

