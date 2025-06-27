Έρχεται την 1η Ιουλίου το Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2025»!

Περισσότερες από 130 εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν φέτος στο πλαίσιο του καταξιωμένου Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2025» του Δήμου Ηρακλείου το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου 2025.

Πρόκειται για έναν από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς του Δήμου που και αυτή τη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στα κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις», στο Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ» και στον θερινό κινηματογράφο «Βηθλεέμ» φιλοξενώντας ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και προβολές επιλεγμένων ταινιών.

Με δήλωση του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, στο Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2025»: «Ελάτε να ζήσουμε και να απολαύσουμε μαζί αυτό το νέο ταξίδι, στην τέχνη, τον πολιτισμό και τα μνημεία». Από την πλευρά της, η αρμόδια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη αναφερόμενη σε αυτή τη γιορτή πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας, δήλωσε: «Σας προσκαλούμε όλους και φέτος να απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή του φεστιβάλ και σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο, φωτεινό καλοκαίρι».

Τα θερινά βράδια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης θα ομορφύνουν μεγάλες θεατρικές παράγωγες με σπουδαίους καλλιτέχνες, σημαντικές συναυλίες, παιδικές παραστάσεις, παραστάσεις θεάτρου σκιών, παραστάσεις και συναυλίες τοπικών θεατρικών και μουσικών σχημάτων, παραστάσεις χορού, καθώς και παραστάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 30 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου το 2ο «Φεστιβάλ των Τειχών», που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, έρχεται να εμπλουτίσει το Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2025» με ποικίλες πολιτιστικές δράσεις.

Επιπλέον, στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Βηθλεέμ, θα προβληθούν 23 ταινίες μεγάλου μήκους, δύο επανεκδόσεις ταινιών των Πέδρο Αλμοδόβαρ («Όλα για τη μητέρα μου») και Παντελή Βούλγαρη («Όλα είναι δρόμος»), κι ένας φόρος τιμής στον Ντέιβιντ Λιντς, με τη «Χαμένη λεωφόρο». Θα φιλοξενηθεί επίσης, μία ενότητα έξι ταινιών μικρού μήκους για εφήβους από το Positively Different Short Film Festival, ενώ μετά το τέλος των τακτικών προβολών, από 15- 21 Σεπτεμβρίου, το θερινό σινεμά θα υποδεχθεί το φεστιβάλ ιταλικού κινηματογράφου.

Σημειώνεται ότι περισσότερες από 40 εκδηλώσεις θα είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί άλλο ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι!

Δείτε το πρόγραμμα σε e-book εδώ:

https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2025/06/Programme_Heraklion_Arts_Festival_2025.pdf

Πληροφορίες Προγράμματος: 2810242977

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο 10:00 – 14:00 και 18:00 -22:00

Δείτε το ημερολόγιο εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events/

