Πολάκης - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Πίσω ρε λαμόγιο Τρουλλινέ που νομίζεις πως θα με λερώσεις, διεφθαρμένε"

Απάντηση σε υψηλούς τόνους και με βαριές εκφράσεις δίνει ο Παύλος Πολάκης, μέσω ανάρτησης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την «έκρηξη» του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται το όνομά του. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα γράφει ότι σε διάλογο που περιλαμβάνει η δικογραφία ο Γιάννης Τρουλλινός, τότε διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γιάννη Κεφαλογιάννη, αναφέρεται στον Παύλο Πολάκη, σε συνομιλία του με τον Κυριάκο Μπαμπασίδη, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη

«Πίσω ρε λαμόγιο Τρουλλινέ που νομίζεις πως θα με λερώσεις διεφθαρμένε!!!

Τολμάς και με πιάνεις στο στόμα σου για να πείσεις τον Μπαμπασίδη, τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει χαριστικές και ψεύτικες επιδοτήσεις στους ψηφοφόρους του Κεφαλογιάννη, του αφεντικού σου!!!

Λοιπόν άκου για να τελειώνουμε λαμόγιο που ήδη παραιτήθηκες λόγω αυτών των τρισάθλιων που ακούγεσαι να λες στις συνομιλίες:

Εγώ είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε ως κυβέρνηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το είπα και στη Βουλή προχθές!

Ποτέ δεν “παρενέβην” για να “ταχτοποιηθεί” προσωπικά κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος, αλλά πολλές φορές με ερωτήσεις στη Βουλή, ομιλίες και σε συσκέψεις στο υπουργείο με άλλους βουλευτές συνέβαλλα κατά τα έτη 2015 και 2016 να πληρωθούν παλιές υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προς όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους ύψους 1,7 δισ. ευρώ!! Δηλαδή να καταβληθούν, μεταξύ άλλων, οι Εξισωτικές Αποζημιώσεις για τα έτη 2013 και 2014, τα Βιολογικά που οφείλονταν στους αγρότες από το 2009 μέχρι το 2011-12, να δοθούν αποζημιώσεις για καταστροφές από το πρόγραμμα de minimis, για το κρέας, το γάλα, τα αμνοερίφια και πολλές άλλες εκκρεμότητες, όπως τη ρύθμιση της Δακοκτονίας κλπ. κλπ.!!!!

Για όλους και σε όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ρουσφέτια!!!

Κατάλαβες πρώην διευθυντή του Γιάννη Κεφαλογιάννη λαμόγιο Τρουλλινέ;;

Εσείς στήσατε το βρόμικο κύκλωμα ρουσφετιών και πελατειακού κράτους για να αγοράσετε ψήφους, να διαφθείρετε συνειδήσεις και να διακινήσετε μαύρο χρήμα!!

Κρύψου στην τρύπα σου λοιπόν και εσύ και όλα τα πολιτικά αφεντικά σου, από Κεφαλογιάννη- Βορίδη- Αυγενάκη, μέχρι Μητσοτάκη και μην με πιάνεις στο στόμα σου αν δεν το πλύνεις με ροδόνερο!!

Σας έχω, δεν με έχετε ούτε με είχατε ποτέ!!

Κόμμα των Πάτσηδων, κόμμα του εγκλήματος των Τεμπών, κόμμα του Predator, κόμμα των απευθείας αναθέσεων, κόμμα των κοτζαμπάσηδων, των μέτριων και των λαμόγιων!!».

Σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται το περιεχόμενο της δικογραφίας, ο κ. Τρουλλινός αναφέρεται στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και κατονομάζει τον βουλευτή Χανίων και πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για παρέμβασή του σε πληρωμές βιολογικών καλλιεργειών, εκτός προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνομιλία, ο Γιάννης Τρουλλινός αναφέρεται και σε μια υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το όνομα Τζαβάρα, υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω υπάλληλος γνωρίζει πως, κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν πληρωμές βιολογικών καλλιεργειών ύστερα από πολιτική παρέμβαση του κ. Πολάκη, χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ωστόσο, σημαντικό στοιχείο που ξεκαθαρίζεται από τη δικογραφία είναι πως δεν περιλαμβάνεται καμία άμεση συνομιλία του κ. Πολάκη με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο, ούτε οποιοδήποτε τεκμήριο που να τεκμηριώνει άμεση εμπλοκή του στο επίμαχο περιστατικό.

Ακολουθεί ο επίμαχος διάλογος Μπαμπασιδη-Τρουλλινού (21-12-2024)

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: (Γέλιο) Σωστό

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Οι, οι, οι προηγούμενοι, πήγαινε στην Κρήτη σε δέκα καφενεία και πες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγάλουνε μαχαίρια να σε φάνε. Δηλαδη, ε ουσιαστικά αυτοί όπου ότι θα μπορούσαν να φτιάξουν το φτιάχνανε.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Ναι

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Και και γρήγορα χωρίς πολλές ιστορίες. Για να σου δώσω να καταλάβεις, πληρώσανε βιολογικά με παρέμβαση ΠΟΛΑΚΗ εκτός προγράμματος. Τη ΤΖΑΒΑΡΑ, την ξέρεις τη ΤΖΑΒΑΡΑ.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Ναι

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Ρώτησέ την να δεις εσύ (ακατάληπτο περιεχόμενο) τι γίνεται εδώ πέρα. Και ουσιαστικά μετά εμάς ο ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ τις υπηρεσίες τις πήγε γ…ντας. Δηλαδή δεν είναι μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην υπηρεσία εκεί που είναι τα βιολογικά και αυτά έκανε σόου δεν ήταν απλό.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Ως Θεέ μου τι μπλέξιμο είναι αυτό ρε γαμώτο; Τι Λερναία Ύδρα είναι αυτή;

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Μόνο εσύ μπορεί να το ξεκαθαρίσεις. Εγώ στο λέω χύμα. Αυτό τώρα θέλει κ…ο ένα εξάμηνο, να ξεκαθαριστεί να πάει παρακάτω και μετά.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Μα τώρα όντως γιατί κοίταξε, αν πληρώσουμε τα οικολογικά τώρα, αν πληρώσουμε τα παλιά έτη, πληρώσουμε και του είκοσι τρία μέσα στο πρώτο τρίμηνο, πληρώσουμε, μετά καθαρίσαμε δεν γιατί εγώ δεν έχω άλλες εκκρεμότητες.

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Αυτά βα βάζεις την αίτηση μετά στην ώρα της σωστά και τελείωσες.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Ναι. Και τε, και άλλο να κάνουμε και άντε γεια

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Ναι αυτό

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Γιατί δεν έχω, δεν έχω εκκρεμότητες από τα δικά μου έτη.

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Ναι ατό, αυτό όμως, αυτό έτσι όπως το λες σαν πλάνο, γραπτά, δηλαδή εγώ μέσα στα άλλα που έχεις.

