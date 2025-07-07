Άδωνις Γεωργιάδης: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ψευδές δημοσίευμα

«Αρκετά υπέφερα από την λάσπη και τις συκοφαντίες στο παρελθόν. Ως εδώ!», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης ως απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που τον εμφανίζει ως «κεντρικό εμπλεκόμενο» σε υποτιθέμενη υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε μακροσκελή σημερινή (07.07.2025) ανάρτησή του στο X, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, τονίζοντας ότι το Ταμείο υπαγόταν και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως δήλωσε, προχωρά άμεσα σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ζητώντας ανασκευή ή αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης:

«Η Πολιτική ζωή του τόπου δεν γίνεται να εγκλωβιστεί σε γελοίους ψιθύρους και απόπειρες εκβιασμών των πολιτικών προσώπων. Εδώ και μέρες πολιτικοί μας αντίπαλοι, που πολλά χρόνια τώρα ευελπιστούσαν στην πτώση μας, πότε με το ένα και πότε με το άλλο θέμα αλλά οι ελπίδες διαψεύδονταν, τώρα βρήκαν νέα “σωτήρα” την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την οποία εμπλέκουν στις νοσηρές τους επιθυμίες λες και ο ρόλος της θα ήταν να παίζει πολιτικά παιχνίδια στις Χώρες της Ένωσης.

Έτσι, μετά τον φάκελο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άρχισαν να πετάνε στον αέρα διάφορα ονόματα Υπουργών, οι οποίοι “βρίσκονται στο στόχαστρο” κλπ έτσι μου έστειλαν πριν λίγο και το εξής δημοσίευμα: https://neostrategy.gr/xethavontas-ti-diafthora-stin-ellada/ στο οποίο σε ό,τι με αφορά γράφεται το εξής:

“Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η πρώτη δικογραφία για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάει στην ελληνική Βουλή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κεντρικό εμπλεκόμενο πρόσωπο είναι ο τότε υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης. Ίσως έτσι εξηγείται το μένος του για την εισαγγελέα της Ευρώπης….”

Δεδομένου ότι καμία απολύτως τέτοια έρευνα δεν υπάρχει εναντίον μου και το κυριότερο δεν θα μπορούσε να υπάρχει, καθώς ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν είχα την ευθύνη του Ταμείου Ανάκαμψης (και τότε όπως και σήμερα ανήκε και ανήκει στο ΥΠΟΙΚ) δηλώνω ότι προσφεύγω άμεσα στην Δικαιοσύνη και θα απαιτήσω είτε την ανασκευή είτε την αποζημίωση μου για ηθική βλάβη από αυτές τις ψευτιές. Δεν θα επιτρέψω κανένας να παίξει ξανά με την Τιμή και την Υπόληψή μου. Αρκετά υπέφερα από την λάσπη και τις συκοφαντίες στο παρελθόν. Ως εδώ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

