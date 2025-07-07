ΠΑΣΟΚ κατά Άδωνι: «Γνωστός ακροδεξιός γκεμπελίσκος και επαγγελματίας ψευδολόγος του Μαξίμου»

«Γνωστό ακροδεξιό γκεμπελίσκο» και «επαγγελματία ψευδολόγο του Μαξίμου» χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση μετά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (7/7).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ο υπουργός Υγείας «επιχειρεί και πάλι με λάσπη να χρεώσει το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην αντιπολίτευση».

Σφοδρή επίθεση ΠΑΣΟΚ προς Άδωνι Γεωργιάδη:"Βαφτίζει χρόνια στρέβλωσητη δράση του “φραπέ” και του “χασάπη” με τις πλάτες υπουργών"

Ακόμη, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ επισημαίνεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης «βαφτίζει χρόνια στρέβλωση την αύξηση των βοσκοτόπων κατά 1.200.000 στρέμματα και των αιγοπροβάτων κατά 8 εκατομμύρια στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», ενώ του καταλογίζει ότι «νομιμοποιεί τη δράση του “φραπέ” και του “χασάπη” με τις πλάτες των υπουργών Βορίδη και Αυγενάκη».

«Και επειδή ο σημερινός οχετός του δεν θα μείνει αναπάντητος: Ας λύσει τις απορίες του με τον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Καρασμάνη» αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζοντας πως η κρίσιμη πρόβλεψη για τη σύνδεση των ενισχύσεων με την πραγματική ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου είχε τεθεί με απόφαση του υπουργού της ΝΔ Γιώργου Καρασμάνη το 2015 και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργησή της, σημειώνοντας πως «η Νέα Δημοκρατία την απογείωσε με κουμπάρους και κολλητούς».

Αναλυτικά η ανακοινωση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις Γεωργιάδη

«Ο γνωστός ακροδεξιός γκεμπελίσκος και επαγγελματίας ψευδολόγος του Μαξίμου, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί και πάλι με λάσπη να χρεώσει το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ …στην αντιπολίτευση. Βαφτίζει «χρόνια στρέβλωση» την αύξηση των βοσκοτόπων κατά 1.200.000 στρέμματα και των αιγοπροβάτων κατά 8 εκατομμύρια την εξαετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Βαφτίζει «χρόνια στρέβλωση» τη δράση του «φραπέ» και του «χασάπη» με τις πλάτες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ.Βορίδη και Αυγενάκη. Και επειδή ο σημερινός οχετός του δεν θα μείνει αναπάντητος: Ας λύσει τις απορίες του με τον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Καρασμάνη, που τον Ιανουάριο του 2015 για να μην απωλέσει η χώρα δικαιώματα, υπέγραψε την απόφαση βάσει της οποίας οι ενισχύσεις δίνονταν με προϋπόθεση την πραγματική ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου! Κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια ανέτρεψε απαλείφοντας αυτή την κρίσιμη προϋπόθεση διαφάνειας και η Νέα Δημοκρατία «απογείωσε» με τους κουμπάρους και τους κολλητούς της».

