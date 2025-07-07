Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ του 2015

Δριμεία κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον οποίο είπε ότι «είναι απολύτως πολιτικά εμπλεκόμενος» με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκησε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε, μάλιστα, «ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να γίνει ο κακός ΣΥΡΙΖΑ του 2015 και αυτό θα τον πλήξει», προσθέτοντας ότι η τεχνική λύση για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την οποία κατηγορεί τον Μάκη Βορίδη, είχε συνταχθεί από ΓΓ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι σήμερα σύμβουλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Εξηγώντας τους υψηλούς τόνους που χρησιμοποίησε στη Βουλή κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «η εικόνα του Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση και τη ΝΔ ως γαλάζια συμμορία και προανήγγειλε προανακριτική μου προκάλεσε πολύ μεγάλη αποστροφή για την υποκρισία και αποφάσισα να ασχοληθώ. Ο λόγος που τα είπα είναι γιατί μου προκαλεί αποστροφή η υποκρισία. Επειδή ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε να πάει την πολιτική ζωή σε ποινικοποίηση, θέλω να εξηγήσω την υπόθεση»

«Την περίοδο συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου η Κομισιόν συνέδεσε τις επιδοτήσεις με βοσκοτόπια. Τότε αποφασίστηκε η κυβέρνηση με υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Καρασμάνη και συντάκτη τον ΓΓ Μόσχο Κορασίδη, σύμβουλο σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, να εφεύρει την τεχνική λύση. Καλώς το σκέφτηκε, καλώς το υπέγραψε ο κ. Καρασμάνης. Πρώτη απόφαση του Λαφαζάνη ήταν να ανανεώσει την τεχνική λύση του Κορασίδη. Αν δεν υπήρχε αυτή η Ελλάδα θα έχανε το 90% των επιδοτήσεων. Η τεχνική λύση ανανεώθηκε από τους επόμενους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και το 2019. Θέλω δω τι ποινική κατηγορία θα γράψει ο Ανδρουλάκης στο χαρτί για τον Βορίδη. Είναι μεγάλη χυδαιότητα να πεις ότι θα στείλεις κάποιον φυλακή χωρίς να είσαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι. Τι έκανε ο Βορίδης; Στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 υπογράφει την απόφαση του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζητά από τον υπουργό να συνεχίζουμε να εφαρμόζεται η τεχνική λύση. Αν δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης ότι η τεχνική λύση είναι ποινική τότε πρέπει να διωχθεί ο κ. Κορασίδης» εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.

Παρουσιάζοντας, δε, στοιχεία για την αύξηση των δηλώσεων των κοπαδιών από το 2016 μέχρι και το 2020 ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «αυτή η αθώα περιστερά από την Κρήτη δεν είχε ακούσει τίποτα για όλα αυτά; Να σημειώσω ότι εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχους γίνονταν και μέσω της περιφέρειας Κρήτης και ποιος ήταν υπεύθυνος για τους ελέγχους; Ήταν ο κ. Χνάρης που είναι σήμερα υπεύθυνος αγροτικού στο ΠΑΣΟΚ».

Σημείωσε, επίσης, ότι «το ΠΑΣΟΚ έκανε το 2021 μια εμπεριστατωμένη ερώτηση για το αγροτικό, φεύγει από τη ζωή η Φώφη Γεννηματά, εκλέγεται ο Ανδρουλάκης και άκρα του τάφου σιωπή στη Βουλή».

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει τώρα την αθώα περιστερά; Η ηγεσία Ανδρουλάκη μπορεί να υποδύεται τον αμόλυντο που θα μας βάλει φυλακή; Ο Ανδρουλάκης κρίνεται για ένα βασικό λόγο: Ενώ το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός χώρος γνωρίζει πόσο επικίνδυνη είναι η ποινικοποίηση και τι κινδύνους κρύβει, ήρθε στη Βουλή σε πολύ υψηλούς τόνους. Τα μεγάλα αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγμένα στον λαιμό, το ΠΑΣΟΚ είναι ο εφευρέτης της τεχνικής λύσης, ο Ανδρουλάκης τα γνώριζε όλα» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

