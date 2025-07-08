Ηράκλειο: Εικόνα εγκατάλειψης στη Μιχαήλ Πεδιώτη: Κάδοι ξεχειλίζουν από σκουπίδια
ασδ
clock 09:17 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια εικόνα που δεν τιμά το κέντρο του Ηρακλείου κατέγραψαν κάτοικοι και περαστικοί στην οδό Μιχαήλ Πεδιώτη, παράλληλη της λεωφόρου Ικάρου. Οι κάδοι απορριμμάτων έχουν ξεχειλίσει, με σακούλες σκουπιδιών τοποθετημένες γύρω τους, δημιουργώντας εστίες δυσοσμίας και μόλυνσης.

Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, καθώς από το σημείο διέρχονται καθημερινά πολλοί επισκέπτες και τουρίστες που κινούνται προς το κέντρο ή επιστρέφουν από περιηγήσεις, σχηματίζοντας έτσι μια αρνητική πρώτη εικόνα για την πόλη.

Οι περίοικοι ζητούν από τον Δήμο Ηρακλείου να φροντίσει για πιο συχνή αποκομιδή, ώστε να προστατευτεί τόσο η ποιότητα ζωής όσο και η συνολική εικόνα της πόλης απέναντι στους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

σεδρτ

 

Ηρακλειο Κρητη Δημος Ηρακλειου Δημοσια Υγεια
