“Ανθρωπιά σημαίνει να σέβεσαι κάθε ζωή” είναι το μήνυμα του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων ζώων.

“Μένουμε Σπίτι, αλλά βγαίνουμε για λίγο να αφήσουμε τροφή και νερό στα ζώα που μας έχουν ανάγκη” επισημαίνει στο λογαριασμό του στο Twitter o κ. Κικίλιας, επισυνάπτοντας τη βεβαίωση μετακίνησης για τη σίτιση αδέσποτων ζώων που αυτό το διάστημα μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη λόγω κορωνοϊού.

“Ανθρωπιά σημαίνει να σέβεσαι κάθε ζωή” είναι το μήνυμα του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων ζώων. “Μένουμε Σπίτι, αλλά βγαίνουμε για λίγο να αφήσουμε τροφή και νερό στα ζώα που μας έχουν ανάγκη” επισημαίνει στο λογαριασμό του στο Twitter o κ. Κικίλιας, επισυνάπτοντας τη βεβαίωση μετακίνησης για τη σίτιση αδέσποτων ζώων που αυτό το διάστημα μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη λόγω κορωνοϊού. Πηγή: https://www.skai.gr/news/environment/minyma-kikilia-gia-tin-pagkosmia-im... Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram