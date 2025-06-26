Γεωργιάδης: Θα μας έκανε χάρη ο Τσίπρας να κατέβει στις εκλογές, έχει χάσει έξι εκλογικές αναμετρήσεις

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του OPEN ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Η απόφαση να πάει στην ΑΑΔΕ το θέμα είναι σημαντική, διότι η υπηρεσία έχει μεγάλη τεχνογνωσία και θα φτάσει σε συμπεράσματα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να έπεσε από τα σύννεφα για το θέμα, δεν έγινε κάτι στον οργανισμό τώρα που δεν γινόταν στο παρελθόν. Δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία, έχω εμπιστοσύνη στους βουλευτές, θα δούμε τι ευθύνες μπορεί να προκύψουν».

Για τη δημοσκόπηση της Interview και τις διαμαρτυρίες του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Όσον αφορά τη δημοσκόπηση της Interview που έβγαζε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βούλης με 2,9%, πρόκειται για μια εξαιρετικά αξιόπιστη εταιρεία που δεν πέφτει έξω. Να ανησυχησούν στον ΣΥΡΙΖΑ για το ποσοστό αυτό και να μην πυροβολούν την εταιρεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που δεν έχει καμία παρουσία, καμία πυξίδα. Δεν έχει να παρουσιάσει καμία πρωτοβουλία, το μόνο που συζητάμε για αυτόν είναι αν θα γυρίσει ο Τσίπρας. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για το ποιος τσακώνεται με ποιον σε αυτό το κόμμα».

«Πιστεύω ότι θα μας κάνει μεγάλη χάρη να κατέβει πριν από τις εκλογές»

«Πιστεύω ότι θα μας κάνει μεγάλη χάρη να κατέβει πριν από τις εκλογές, εγώ τον περιμένω» ανέφερε για τον Αλέξη Τσίπρα. «Έχει χάσει 6 εκλογικές αναμετρήσεις, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα κερδίσει την 7η. Ο ίδιος κάνει κακό στον εαυτό του, γιατί αν αποχώρησε για να κάνει rebranding, τότε θα έπρεπε να μην ακούγεται τίποτα για αυτόν, όμως ενεπλάκη στην αποκαθήλωση Κασσελάκη, τώρα το ίδιο κάνει και για τον Φάμελλο, αφού του κάνει κανονική αντιπολίτευση και δεν τον βοηθάει. Αν κατέβει στις εκλογές θα κόψει λίγο, ίσως δύο μονάδες, από το ΠΑΣΟΚ».



«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι μία εμμονική γυναίκα»

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πρόκειται για εμμονική γυναίκα, που συνέδεσε το όνομά της με τα Τέμπη και έκανε πολλά αίσχη για αυτό. Αυτό της πήγε καλά, αλλά πλέον το θέμα ξεφουσκώνει γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει την υποκρισία, τη σπέκουλα, και πλέον θα πέσει και αυτή. Ο περισσότερος κόσμος απλά θυμήθηκε τι είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν είναι καινούριο πρόσωπο. Είναι γνωστό ότι υπερασπίστηκε τη δραχμή, υπερασπίστηκε και βιαστές. Ο λόγος που ξαναμπήκε στην πολιτική ζωή του τόπου, είναι οι δεύτερες εκλογές του 2023, αλλιώς δεν θα υπήρχε. Αν δεν επέμενε ο Τσίπρας στην απλή αναλογική, τότε δεν θα είχαμε δεύτερες εκλογές και δεν θα ήταν στη Βουλή. Η ίδια είναι η πολιτικός αρχηγός που μισεί περισσότερο από όλους τον Τσίπρα και αυτή θα είναι και η μεγάλη αντίπαλός του - έτσι θα πληρώσει την επιλογή του αυτή ο Αλέξης Τσίπρας».

