Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ καλούν να απαγορευτεί το σφυροδρέπανο – Σφοδρή αντίδραση της ευρωομάδας του ΚΚΕ

Επιστολή στην πρόεδρο και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε η ευρωομάδα του ΚΚΕκαταγγέλλοντας «απαράδεκτη επιστολή» πέντε ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «αντικομμουνιστικά μέτρα και να απαγορεύσει το σφυροδρέπανο».

Η επιστολή των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου αναφέρει ότι «θέλουμε να καταγγείλουμε ότι αυτές τις μέρες διακινείται μια απαράδεκτη επιστολή ως πρωτοβουλία πέντε ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), η οποία απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και «προτρέπει» την ΕΕ να απαγορεύσει «τη χρήση Ρωσικών και Σοβιετικών Συμβόλων», του σφυροδρέπανου, καθώς προτείνει νομοθετικό πλαίσιο επικαλούμενο την καταπολέμηση των ολοκληρωτικών καθεστώτων με βάση την αντιδραστική «θεωρία των δύο άκρων». Η επιστολή φτάνει στο σημείο να ζητάει την «απαγόρευση δημόσιας επίδειξης και διάδοσης συμβόλων της Σοβιετικής Ένωσης», αλλά και την απομάκρυνση αγαλμάτων, μνημείων και άλλων στοιχείων από δημόσιους χώρους της ΕΕ, στην πραγματικότητα ποινικοποιώντας την ελεύθερη πολιτική δράση, ακόμα και την καλλιτεχνική δημιουργία».

«Τέτοιου είδους «πρωτοβουλίες» στοχεύουν στο ξέπλυμα του ναζισμού-φασισμού»

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, «η επιστολή αυτή προκλητικά επαναλαμβάνει ανιστόρητες τερατολογίες σε βάρος των αγώνων και της μνήμης των λαών της Ευρώπης αλλά και της ίδιας της Ιστορικής αλήθειας. Ταυτόχρονα επιχειρεί να αξιοποιήσει την καπηλεία της ιστορικής αυτής επετείου από την ηγεσία της καπιταλιστικής Ρωσίας, ταυτίζοντας προκλητικά αυτή και τα σύμβολά της με την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών και παραχαράσσοντας το περιεχόμενο της. Τέτοιου είδους «πρωτοβουλίες» στοχεύουν στο ξέπλυμα του ναζισμού-φασισμού, της ακροδεξιάς, κι όσοι τις στηρίζουν παίζουν ακριβώς αυτό τον ρόλο».

