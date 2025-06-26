Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι στα εγκλήματα πολέμου και στο ράλι των εξοπλισμών

Στη Χάγη, για τη διεθνή πρωτοβουλία για την Ειρήνη «OΧΙ Εξοπλισμοί, OΧΙ Πόλεμος» βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά από πρόσκληση του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας και προέδρου του Κινήματος των 5 Αστέρων Τζουζέπε Κόντε.

«Είμαστε εδώ για να ορθώσουμε ανάστημα, για να υψώσουμε τη φωνή μας, να προστατεύσουμε τους αμάχους, τα θύματα, τα παιδιά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτά που οφείλει να κάνει η ανθρωπότητα, γιατί κάποιος πρέπει να τα κάνει», υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την Πλεύση Ελευθερίας «η ομιλία της Ζωής έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους ηγέτες και εκπροσώπους 16 πολιτικών κομμάτων και κινημάτων από 13 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς τόνισε με έμφαση ότι η Ευρώπη πρέπει να πει ΟΧΙ στον Πόλεμο, ΟΧΙ στη Γενοκτονία, ΟΧΙ στα διεθνή εγκλήματα, στα εγκλήματα πολέμου, στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ΟΧΙ στο ράλι των εξοπλισμών που καταχρεώνει τους λαούς και τις χώρες και φέρνει μόνο δυστυχία.

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν δεκάδες πολιτικοί ηγέτες, ευρωβουλευτές, αλλά και διανοούμενοι και οικονομολόγοι, οι οποίοι εξέφρασαν την εναντίωσή τους στην αστρονομική αύξηση των λεγόμενων αμυντικών δαπανών, σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο στη Χάγη, παράλληλα με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που λάμβανε χώρα λίγα μέτρα πιο μακριά».

Το γραφείο Τύπου του κόμματος επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ότι «η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων με καίριες παρεμβάσεις εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής κάτι που υπενθύμισε η Ζωή και κατά την επιστροφή της στην Αθήνα, στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου σε παρέμβασή της αναφέρθηκε σε όσα διαδραματίστηκαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, απευθύνοντας αυστηρά μηνύματα στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση σε σχέση με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά και συνολικά την εξωτερική πολιτική».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

