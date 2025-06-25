Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Ιταλό ομόλογό του: Συζήτησαν για τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Μεσόγειο

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Aντόνιο Ταγιάνι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας.

Οι δύο υπουργοί, όπως έγινε γνωστό, συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Λιβύη.