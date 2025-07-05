Συνεδριάζει η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ - Ανασχηματισμός σε κορυφαία στελέχη

Νέα Κ.Ε. μετά τις απανωτές διασπάσεις

Η σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει και την απαρχή μιας νέας περιόδου για την Κουμουνδούρου. Για πρώτη φορά μετά το 2022 και τις πολλαπλές διασπάσεις στο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξει νέα Πολιτική Γραμματεία, νέο γραμματέα και νέο αναπληρωτή γραμματέα. Έτσι κλείνει και ο κύκλος του «συνεδρίου επανεκκίνησης» με την ηγετική ομάδα γύρω από τον Σωκράτη Φάμελλο να αποπνέει αέρα συγκρατημένης αισιοδοξίας για το μέλλον.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η ηγεσία της Κουμουνδούρου διάβασε με ικανοποίηση την τελευταία δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΙ, σύμφωνα με την οποία στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως το μόνο κόμμα με αύξηση της δύναμής του, ανεβαίνοντας μια μονάδα και φτάνοντας το 6,5%. Σύμφωνα με συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου στο πρώτο αυτό αποτέλεσμα έχει συμβάλει η «σταθερότητα και οι σωστές φιλολαϊκές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα», όπως τα Τέμπη, τα διάφορα σκάνδαλα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η ακρίβεια και τα καρτέλ.

Στελέχη επίσης θεωρούν πως και το ίδιο το συνέδριο και η εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής έχουν συνεισφέρει στο να βελτιωθεί το εσωκομματικό κλίμα. «Δεν καταγράφηκαν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες, υπήρχε η αίσθηση της ενότητας σε όλες τις τοποθετήσεις, ενώ λίγοι “γκρινιάρηδες” είτε αποχώρησαν από το κόμμα είτε αποδέχτηκαν την ήττα τους» ανέφερε χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος.

Ποια πρόσωπα είναι κοντά σε κρίσιμες θέσεις

Ο Σωκράτης Φάμελλος τις τελευταίες ημέρες είχε επανειλημμένες συσκέψεις σε συνεργάτες του προκειμένου να αποφασιστεί ποια πρόσωπα θα προταθούν για να στελεχώσουν την νέα Πολιτική Γραμματεία, αλλά και ποιοι θα αναλάβουν θέσεις κλειδιά στις γραμματειακές θέσεις, μετά την αποχώρηση της Ράνιας Σβίγκου από την θέση της γραμματέα και την μη υποψηφιότητα του Γιώργου Βασιλειάδη για την Κ.Ε..

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ενώ οι τελευταίες συνεννοήσεις έγιναν χτες αργά το βράδυ. Συνεργάτες του απέφευγαν να αποκαλύψουν τις προθέσεις του Σωκράτη Φάμελλου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο πρόεδρος έχει επιλέξει να ανακοινώσει τα ονόματα του επόμενου γραμματέα, του επόμενου αναπληρωτή γραμματέα, του νέου εκπροσώπου Τύπου και άλλων στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή.

Με βάση τα όσα συζητούνταν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναζήτησε τελικά πρόσωπα νεότερης ηλικίας, ώστε να δοθεί η εικόνα της ανανέωσης του στελεχικού δυναμικού. Ανάμεσα στα στελέχη που πρόκειται να αναλάβουν ρόλους βρίσκουμε τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Στέργιο Καλπάκη.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

