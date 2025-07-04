Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Έρχεται καύσωνας με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών
clock 15:37 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο «κόκκινο» αναμένεται να σκαρφαλώσει ο υδράργυρος από την Κυριακή (6/7) έως και την Τετάρτη (9/7), σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει αύριο, Σάββατο, στα δυτικά και τη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα την Κυριακή.

Οι υψηλότερες τιμές (μέγιστες τιμές άνω των 40 βαθμών) θα σημειωθούν από τη Δευτέρα (7/7) στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Επισημαίνεται από την ΕΜΥ ότι:

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα (ενδεικτικά 20% με 30% τις μεσημβρινές ώρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας).

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πορεία του καύσωνα

Πιο αναλυτικά:

Την Κυριακή (6/7) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλα τα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

  • στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά τους 38 με 39 και πιθανώς τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
  • στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.
  • στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα (7/7) πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου και σε όλα τα ηπειρωτικά ενώ θα σημειώσει άνοδο η θερμοκρασία και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

  • στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 40 και κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου.
  • στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη (8/7) και την Τετάρτη (9/7)αναμένεται μικρή πτώση των υψηλών θερμοκρασιών σε Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά και μικρή άνοδος (περίπου κατά 1 με 2 βαθμούς) στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Εκτιμάται πως οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου

