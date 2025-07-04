Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Κορωπί - Ζημιές σε σπίτια

Ύφεση παρουσιάζει η φωτιά που που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/7) σε χαμηλή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους στο Κορωπί.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μεγάλη μάχη με διάσπαρτες εστίες, προκειμένου να μην υπάρξει αναζωπύρωση. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν λάβει νωρίτερα μήνυμα 112 πριν για εκκένωση του οικισμού Αλθέα.

Η φωτιά στο Κορωπί ξέσπασε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, στη διασταύρωση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου με την οδό Ευαγγελίστριας, σε οικοπεδικό χώρο. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, επεκτάθηκε άμεσα καίγοντας κατοικημένη περιοχή.

Περί τις 14:30, η φωτιά είχε προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, προτού κατορθώσουν οι ισχυρές πυροσβεστικές να την περιορίσουν και περί τις 15:30 να βρίσκεται σε ύφεση.

Συνδρομή του Λιμενικού στη φωτιά στο Κορωπί - Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν συνολικά 120 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 30 οχήματα, εθελοντές, οκτώ αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από τρεις περιοχές

Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου, της Γαλάζιας Ακτής και Αλθέα για εκκένωση προς Λαγονήσι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

