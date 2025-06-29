Σωκράτης Φάμελλος: Ζητά την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Την παραίτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Κύριε Μητσοτάκη αφού παραδέχεστε σήμερα ότι "αποτύχατε", είναι καιρός να παραιτηθείτε.

"Αποτύχατε" στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην αισχροκέρδεια, στα Τέμπη, στις υποκλοπές, στην εξωτερική πολιτική.

Δεν "αποτύχατε" μόνο, αλλά στήσατε προσωπικά αυτό το αντιδημοκρατικό καθεστώς διαπλοκής και διαφθοράς.

Δεν αξίζει στην πατρίδα μας ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός και μια αποτυχημένη κυβέρνηση.

Μόνη λύση η παραίτησή σας, οι εκλογές και η προοδευτική αλλαγή».

Διαβάστε επίσης:

