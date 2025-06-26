Σωκράτης Φάμελλος: «Η κυβέρνηση αμφισβητεί βασικά εργασιακά δικαιώματα»

Την επίθεση που εξαπολύει στοχευμένα η κυβέρνηση της ΝΔ στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, με τους αντεργατικούς νόμους που θεσμοθετούν μεταξύ άλλων τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την κατάργηση του ΣΕΠΕ και τις απλήρωτες υπερωρίες, στηλίτευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο και μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής.

Αναφέρθηκε στις διεκδικήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποίες αφορούν την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη δυνατότητα της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ και την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Εξάλλου, όπως ανέφερε, αν υπήρχαν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, δεν θα υπήρχε καν η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό.

Δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της αδικίας που υφίστανται 160 γραμματείς των εταιρικών γραφείων πωλήσεων αποκλειστικής συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλιστική, που αν και παρέχουν στην πράξη τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία, δεν μισθοδοτούνται από αυτή, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές.

Αντίστοιχα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναδείξει και το ζήτημα της παράκαμψης του ΕΡΓΑΝΗ μέσω της τηλεργασίας, που οδηγεί σε απλήρωτη εργασία, όπως επεσήμαναν και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου.

Σημείωσε δε, ότι «σήμερα αμφισβητούνται βασικά δημοκρατικά δικαιώματα, ακόμα και το δικαίωμα και του συνδικαλισμού και της απεργίας, ενώ παραβιάζονται καθαρά Συνταγματικές προβλέψεις, όπως με το σκάνδαλο των υποκλοπών και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αφού η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει τις πολιτικές της σε μια αθωράκιστη κοινωνία».

Εκ μέρους του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής συμμετείχαν ο πρόεδρος, Γιάννης Πετσαλάκης, ο οργανωτικός/αναπληρωτής Γραμματέας, Κώστας Τσελέκης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν ο βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Εργασίας, Γιώργος Γαβρήλος, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομίας, Χάρης Μαμουλάκης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η συντονίστρια του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής, Αναστασία Σαπουνά.

