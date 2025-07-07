Προανακριτική για Τέμπη: Αθώος δηλώνει ο Κώστας Αχ. Καραμανλής - Ζητά να παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο

Την αθωότητά του σχετικά με την διερευνώμενη πράξη της παράβασης καθήκοντος με φόντο την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών δηλώνει ο Κώστας Αχ. Καραμανλής μέσω υπομνήματος που έστειλε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα στην αίθουσα 223 του Κοινοβουλίου. Παράλληλα ο κ. Καραμανλής ζητάει να κινηθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η κίνηση ποινικής δίωξης προκειμένου να παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Αξίζει να σημειώθει ότι οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν αίτημα παράστασης στήριξης της κατηγορίας, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της επιτροπής.

Προανακριτική για Τέμπη: Δείτε το υπόμνημα του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1α/27.06.2025 Κλήση της Επιτροπής Σας κλήθηκα για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται με αντικείμενο την ενδεχόμενη τέλεση παράβασης καθήκοντος (ά. 259 ΠΚ) σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του έτους 2021 έως και τις 28.02.2023.

Με το παρών σημείωμά μου αρνούμαι ότι έχω τελέσει την διερευνώμενη πράξη της παράβασης καθήκοντος ή και οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του έτους 2021 έως και τις 28.2.2023 ή οποτεδήποτε άλλοτε.

Δηλώνω όμως ότι επιθυμώ προς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδειξη της αθωότητάς μου την κίνηση της ποινικής δίωξης από την Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να διενεργηθεί ανάκριση απλό Ανακριτή που θα οριστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο σύμφωνα με το α.86 πας. 4 Σ.

