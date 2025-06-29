Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιθεωρήσει εν πλω τα Πολεμικά Πλοία του Στόλου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, αύριο Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 17:20, θα μεταβεί στο λιμάνι του Πειραιά και θα επιβιβαστεί στη φρεγάτα "ΣΠΕΤΣΑΙ", για να επιθεωρήσει εν πλω τα Πολεμικά Πλοία του Στόλου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, στις 10:00, ενώπιον του ΠτΣ και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ορκισθούν στο Προεδρικό Μέγαρο, ο νέος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και οι νέοι υφυπουργοί Εξωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

