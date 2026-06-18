Μητσοτάκης: Θα φανεί άμεσα στον καταναλωτή η μείωση τιμών των καυσίμων από τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες είναι σε εξέλιξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης να δηλώνει στους εκπροσώπους του Τύπου ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ελπίζοντας σε άμεση εξομάλυνση της οικονομικής ταραχής που προκάλεσε μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Κατά την έλευσή του στη σύνοδο κορυφής των «27» της ΕΕ, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τη συμφωνία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την εκτόνωση στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι υπέρμαχος των ειρηνικών λύσεων που έρχονται να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Πλέον η περιοχή αποκτά ξανά ελεύθερο εμπόριο και ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά μας ως κυβέρνηση, παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου και μπορούμε να πούμε ότι ήδη υπάρχει μια πρώτη εκτόνωση των τιμών.

Έχουμε δεσμευτεί ως πολιτεία για την άμεση μείωση των τιμών βενζίνης και πετρελαίου και στην αντλία βοηθώντας τους Έλληνες καταναλωτές», είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε γύρω από την ατζέντα της Συνόδου:

«Κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την Άμυνα»

«Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Ελλάδα αγωνίζεται για τη δίκαιη Κοινωνική Συνοχή και την και Αγροτική Πολιτική που αποτελούν τους δύο πυλώνες της Συνόδου.

Μέσα σε όσα θα συζητήσουμε θα είναι το Νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας που αποτελούν στήριξη σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πρέπει να ενισχύει με δίκαιο τρόπο



για τις πιο αδύναμες οικονομίες».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι επί τάπητος στη Σύνοδο θα τεθεί και το μεταναστευτικό, ενώ για την Άμυνα είπε ότι «...θα χρειαστούν κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό».

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