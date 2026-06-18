ΕΛΜΕΠΑ: 128 νέοι πτυχιούχοι έτοιμοι για την αγορά εργασίας και τον τουρισμό

Σε ιδιαίτερα θερμό και συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο αμφιθέατρο «Βασίλης Ζαχαρόπουλος», η τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων των 128 νέων αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Το Τμήμα εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια και εύχεται καλή σταδιοδρομία σε όλες και όλους τους αποφοίτους μας.

Οι απόφοιτες/-οι ορκίστηκαν ενώπιον του Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ Καθ. Νικόλαου Κατσαράκη, των Αντιπρυτάνεων Καθ. Φώτιο Μαυροματάκη και Καθ. Νικόλαο Βιδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης σε θέματα διασύνδεσης με Ερευνητικά & Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Δρ. Γεώργιου Ματαλλιωτάκη, του Αντιπροέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης κ. Νικόλαου Μαυροματάκη, του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Καθ. Αλέξανδρου Αποστολάκη, του Προέδρου του Τμήματος Αν. Καθ. Μάρκου Κουργιαντάκη, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού, καθώς και πλήθους συγγενών και φίλων.

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχε η απονομή βραβείου αριστείας από την Grant Thornton στην απόφοιτο κα.Μαρία Ταχμαζίδου, που είχε την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση. Το βραβείο απένειμε ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνακάκης, Assurance Partner της Grant Thornton στο γραφείο της Κρήτης, ενώ στην τελετή παρευρέθηκε και η κα. Μαρία Μανιαδή, Assurance Senior Manager της Grant Thornton στο γραφείο της Κρήτης.

Με αφορμή την απονομή του βραβείου, εκπρόσωποι της Grant Thornton δήλωσαν:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η ακαδημαϊκή αριστεία, η προσήλωση στη γνώση και η συνεχής επιδίωξη της εξέλιξης αποτελούν αξίες που αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε διαχρονικά. Πιστεύουμε ότι οι νέοι επιστήμονες και τα αυριανά στελέχη της οικονομίας διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη δυναμική να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της χώρας και των επιχειρήσεων. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη, επιδιώκουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την προσπάθειά τους και να ενισχύουμε τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος. Ευχόμαστε σε όλους τους αποφοίτους κάθε επιτυχία στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία.»

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Η Grant Thornton υποστηρίζει σταθερά δράσεις που αναδεικνύουν την αξία της γνώσης, της αριστείας και της συνεχούς ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας ότι η πρόοδος της οικονομίας και της κοινωνίας συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν τη νέα γενιά επιστημόνων. Μέσα από τη συνεργασία της με ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικής πραγματικότητας, στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το μέλλον.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ είναι ένα δυναμικό ακαδημαϊκό τμήμα με δυο προχωρημένες κατευθύνσεις (διοίκηση επιχειρήσεων και διοίκηση τουρισμού), που μέσα από διαδικασίες φοιτητοκεντρικής μάθησης και δράσεις σύνδεσης με την αγορά εργασίας, συμβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονων στελεχών διοίκησης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

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