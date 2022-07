Πόσο βαθιά μπορείς να σκάψεις: Η μόδα του TikTok που αφήνει… τρύπες σε παραλίες

Τοπικοί αξιωματούχοι στη νοτιοδυτική Φλόριντα δήλωσαν ότι οι βαθιές τρύπες που βρέθηκαν σε παραλίες της περιοχής πιστεύεται ότι είναι το αποτέλεσμα επισκεπτών που προσπάθησαν να συμμετάσχουν σε πρόκληση στο TikTok.

Η Άλισον Γουόρντ από την πόλη Σάνιμπελ είπε ότι βρήκε τέσσερις τρύπες, βάθους έως 1,5 μ. και πλάτους 1,2 μ. σε παραλίες. «Παραλίγο να πέσω σε μία» είπε η Γουόρντ σε δηλώσεις στο δίκτυο WBBH-TV. «Έχω δει εσοχές, αλλά δεν έχω ξαναδεί τρύπες όπως αυτές».

Η δήμαρχος της Σάνιμπελ Χόλι Σμιθ, είπε ότι οι υπάλληλοι του Τμήματος Δημοσίων Έργων εργάζονται για να κλείσουν τις τρύπες. «Όταν εξετάσαμε το βάθος και το μέγεθος ορισμένων που βρήκαμε στην παραλία, διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν από ένα κάστρο από άμμο» ανέφερε η Σμιθ.

Η δήμαρχος είπε ότι μια viral πρόκληση πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από τις ασυνήθιστες τρύπες. «Υπήρχαν κάποιες προκλήσεις του TikTok που έλεγαν: "Πόσο βαθιά μπορείς να σκάψεις;"» εξήγησε. Το αστυνομικό τμήμα του νησιού Μάρκο δημοσίευσε φωτογραφία στο Facebook την περασμένη εβδομάδα που δείχνει μια μεγάλη τρύπα σε μια παραλία με ένα φτυάρι εγκαταλελειμμένο μέσα.

If you're digging to make a sandcastle or, in the case of this image a place to toss your shovel in! Please refill the hole and kindly take your things with you. It's a hazard to other beachgoers, especially our beautiful sea turtles. #bettertogether #marcoisland pic.twitter.com/9dSw2mpyaE

— Marco Island Police Department (@MarcoIslandPD) June 23, 2022

Οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από όποιον σκάβει τρύπες στην παραλία να φροντίσει να τις κλείνει πριν φύγει.

«Παρακαλώ ξαναγεμίστε την τρύπα και πάρτε τα πράγματά σας μαζί σας. Είναι κίνδυνος για όσους συχνάζουν στην παραλία, ειδικά για τις όμορφες θαλάσσιες χελώνες μας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.