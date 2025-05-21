Γιατί το conditioner μαλλιών είναι τόσο σημαντικό;

Ένα συχνό ερώτημα που προκύπτει, κατά τη διαδικασία του μπάνιο, είναι αν το conditioner είναι απαραίτητο βήμα κάθε φορά που λούζεστε.

Όπως ήδη γνωρίζετε, το conditioner είναι ένα ακόμη βήμα στη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών, που απαιτεί χρόνο.

Και, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας, μπορεί να ανησυχείτε ότι θα βαραίνει ή τα κάνει λιπαρά. Ωστόσο, εκτός ​​από το άμεσο αποτέλεσμα ομορφιάς που αποκτούν τα μαλλιά, η τακτική περιποίηση των μαλλιών με conditioner – κάθε φορά που λούζεστε– είναι το μυστικό για να διατηρήσετε τα μαλλιά σας υγιή, δυνατά και λαμπερά με την πάροδο του χρόνου.

Το πιο σημαντικό στοιχείο για την περιποίηση των μαλλιών, είναι να βεβαιωθείτε ότι βρίσκετε το κατάλληλο προϊόν για τον τύπο και τις ανάγκες των μαλλιών σας.

Αν δεν περιποιείστε τα μαλλιά σας αρκετά συχνά και με το κατάλληλο προϊόν, δε θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα σε όψη αλλά και υφή.

Στο κομμάτι περιποίησης των μαλλιών, το conditioner είναι ένα από τα πιο βασικά προϊόντα.

Πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιείτε το conditioner;

Η απάντηση σε αυτό είναι ότι πρέπει να περιποιείστε τα μαλλιά σας κάθε φορά που τα λούζετε, χωρίς αμφιβολία.

Όταν πλένετε τα μαλλιά σας, τα καθαρίζετε από ρύπους και ακαθαρσίες. Το σαμπουάν ανοίγει την επιδερμίδα της τρίχας καθώς καθαρίζει, ενώ το conditioner σφραγίζει την επιδερμίδα της τρίχας για να κλειδώσει τα θρεπτικά συστατικά. Τα δύο αυτά προϊόντα, συμπληρώνουν το ένα το άλλο για ενυδατωμένα, πιο δυνατά μαλλιά που είναι λιγότερο επιρρεπή στο σπάσιμο.

Όπως συμβαίνει με το σαμπουάν, έτσι και το conditioner πρέπει να ταιριάζει στον τύπο των μαλλιών σας. Συνήθως κάθε σαμπουάν συνοδεύετε από το conditioner και κάθε σειρά είναι για συγκεκριμένο τύπο μαλλιών.

Κάνετε το σωστό συνδυασμό, μην υπερβάλλετε ποτέ με την ποσότητα, επιμείνετε κυρίως στις άκρες αλλά και στις ρίζες ως θεραπεία για βαθιά θρέψη και εφαρμόστε conditioner κάθε φορά που λούζετε τα μαλλιά σας.

Πηγή: bovary.gr

